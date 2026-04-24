Веселин Маринов с потресаващи думи и тъжно признание

Основните песни в творчеството на Веселин Маринов са посветени на любовта, но носталгията по едно по-истинско минало все по-често взема превес в мислите му.

Това призна самият изпълнител в студиото на предаването "Панорама" по БНТ. Любимецът на поколения българи направи остра критика на съвременното общуване и масовото отчуждение сред младите хора, докато паралелно с това се подготвя за своето мащабно юбилейно турне в цялата страна.

Маринов не крие разочарованието си от комерсиализацията на човешките връзки в днешно време. "Аз не харесвам днешния свят, дигиталния му вид, отношенията, които изчезнаха между хората. Вече изчезнаха и чувствата между нас", заяви музикантът пред националната телевизия.

Според него съвременните контакти са лишени от спонтанност и искреност.

"Много ми е тъжно, че вече всичко е интереси. Когато бях младо момче, тези неща не бяха така. Хората се събираха, ставаха приятели, сега всичко минава през призмата на кой кой е, дори в любовта, ако изобщо я има", отбеляза с горчивина певецът.

Ярък пример за дигиталната изолация изпълнителят намира в ежедневието, допълва Дунав мост. Докато пътува към телевизионното студио, той забелязва минаващ наблизо автобус на градския транспорт.

Гледката вътре го поразява – група младежи седят заедно, но нито един от тях не разговаря с останалите, тъй като всички са втренчени в екраните на мобилните си телефони.

Музикантът пренася този упадък на общуването и върху съвременното изкуство. "За мен моето детство беше най-хубавото – когато животът беше по-различен. Защо сега няма групи като "АББА", "Дийп Пърпъл"? Съвременната музика е отговор на днешното време, дори няма никакъв акцент върху литературното послание, върху правилното произнасяне на думите", категоричен е Маринов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com