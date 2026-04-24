МЦ "Афродита" с двойно признание: Лидер в инвитро медицината у нас и на Балканите

В свят, в който медицината все по-често се измерва в технологии и статистики, има места, където най-важният резултат остава човешката надежда. Такова място е Медицински център „Афродита“ – име, което през последните години се превърна в символ на шанс за хиляди семейства.

Ембриолозите Росица Атанасовска, д-р Гергана Ингилизова и Георги Дойчев

На тазгодишните Годишни награди на бизнеса центърът получи две престижни отличия – за „13 години на върха на успеха в инвитро процедурите“ и за „Най-добра инвитро лаборатория“. Зад тези награди обаче стоят не просто цифри, а истории.

Истории на семейства, които дълго са чакали. Истории на трудни решения, надежда и постоянство. И на лекари, които не приемат неуспеха като крайна точка.

Екипът от репродуктивни специалисти – д-р Лилия Димитрова, д-р Анна Белчева и д-р Андрей Минчев, е сред водещите в страната, с доказани резултати дори в най-предизвикателните случаи, включително при жени над 39 години. Тяхната работа е съчетание от опит, иновативни подходи и персонално отношение към всеки пациент.

В сърцето на успеха е и лабораторията на центъра - мястото, където науката среща живота. Ембриолозите Георги Дойчев, д-р Гергана Ингилизова и Росица Стояновска стоят зад едни от най-високите показатели за успеваемост в България, с над 42% средни резултати по брой раждания през последните години.

МЦ „Афродита“ не просто следва световните тенденции – той работи в партньорство с водещи лаборатории в САЩ, Великобритания, Франция и Италия, което позволява внедряването на най-съвременни практики в областта на репродуктивната медицина.

Д-р Анна Белчева, д-р Андрей Минчев и д-р Лилия Димитрова

И въпреки технологиите, международния опит и статистиката, най-голямото постижение остава друго – над 3000 родени бебета.

„Всяко едно от тях е причина да продължим“, споделят от екипа.

Защото в крайна сметка успехът тук не се измерва само в проценти, а в първия плач, първата усмивка и първата прегръдка.

А наградите? Те просто потвърждават това, което пациентите вече знаят.

Събитието премина при впечатляваща атмосфера, съчетаваща стил, престиж и усещане за значимост, превръщайки се в истински празник на постиженията и лидерството.

Вечерта беше водена от Ники Кънчев и Стойчо Керев, които поведоха публиката през вдъхновяваща програма, посветена на силата на жените в бизнеса – личности, които не само реализират успехи, но и задават нови стандарти, изграждат доверие и разширяват границите на възможното.

Акцентът тази година беше поставен върху хората, които чрез своя професионализъм, визия и социална ангажираност променят средата около себе си и имат реален принос към развитието на икономиката и обществото.

Церемонията събра представители на институции, дипломатическия корпус, бизнеса и обществените среди. Сред официалните гости и участници в награждаването бяха Боян Митракиев – CEO на КРИБ, Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата, проф. Николай Габровски, проф. Александър Симидчиев, заместник-министрите Златин Кръстев и Мурад Тюрк, Йордан Терзиев – съветник към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Димитров – създател на Business Lady International, както и представители на дипломатически мисии у нас.

С поредното си издание наградите затвърдиха ролята си не просто като церемония, а като пространство за признание, обмен на идеи и изграждане на връзка между утвърдените лидери и новото поколение, което уверено поема своя път напред.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com