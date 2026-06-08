Веригите отсякоха. Ето новите цени

Водещите търговски вериги в страната поеха ангажимент в продължение на поне шест месеца да предлагат основни хранителни продукти с намаления между 15 и 30 процента. Това стана ясно на среща на премиера Румен Радев, министри от кабинета и представители на търговските компании в Министерския съвет, където беше представена Националната инициатива "Кошница с грижа".

В рамките на кампанията продуктите ще бъдат обозначени със специално лого, а предимство ще имат стоки, произведени от български производители. Засега намаленията ще са в сила поне шест месеца, стана ясно по време на срещата. В началото ѝ премиерът Радев подчерта, че овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми ."Днес създаваме едно стратегическо партньорство между веригите и правителството, партньорство, насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението във време на криза и висока инфлация", каза министър-председателят.

В инициативата се включват "Била България", СВА, "Лидл България", "Метро България", "Дар", "Кауфланд България", "Минимарт" и "Фантастико". Част от търговските вериги са поели ангажимент намаленията да бъдат в сила за по-дълъг период, както и да разширят обхвата на включените стоки, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски. След това представители на всяка от веригите обявиха програмите си за участие в инициативата

От "Била България" съобщиха, че от 18 юни във всички магазини на веригата ще се предлагат над 100 продукта на намалени цени. Артикулите ще бъдат обозначени по специален начин и ще бъдат разположени на обособени места в търговските обекти, за да бъдат по-лесно откриваеми от клиентите.

Веригата "Дар" ще стартира участието си в програмата от 15 юни. Компанията се ангажира в продължение на шест месеца да поддържа 42 продукта с намаление от поне 15 процента.

"Кауфланд България" започва още от днес с минимум 30 продукта от най-често купуваните стоки, като акцентът ще бъде поставен върху български продукти на достъпни цени.

СВА Коме ще се включи от 11 юни в магазините си в София и Софийска област с най-малко 50 продукта, чиито цени ще бъдат намалени с между 15 и 30 процента.

"Лидл България" стартира инициативата още от днес с поне 50 продукта, голяма част от които са българско производство. От компанията обявиха, че освен хранителни стоки ще включат и перилни препарати, а намаленията ще продължат и през зимните месеци.

"Метро България" ще предложи над 100 продукта в рамките на кампанията от 10 юни, като от 1 юли броят им ще бъде увеличен до над 150 артикула.

"Минимарт", която разполага с повече от 330 магазина в големите градове на страната, ще започне обозначаването на продуктите от инициативата в началото на следващата седмица.

"Фантастико" включва в програмата 50 продукта с намалени цени още от днес. В специалната кошница попадат хляб, прясно и кисело мляко, варива, мед, вода и други основни хранителни стоки. От компанията уточниха, че тези предложения са допълнителни и отделни от регулярните промоционални кампании на веригата.

След представянето на поетите ангажименти премиерът Румен Радев подчерта, че очаква заявените мерки да бъдат изпълнени в заявените на срещата параметри и отбеляза, че инициативата не трябва да се разглежда като временна промоционална кампания.

"Това не са краткосрочни промоции, а дългосрочен ангажимент. Очаквам всичко, което заявихте днес да се случи", заяви Радев.

Премиерът допълни, че следващата важна стъпка е насърчаването на българското производство, което според него е най-сигурният път към устойчиви цени и по-голяма хранителна сигурност.

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