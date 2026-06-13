Веригите отсякоха. Ето новите цени
Какъв е поетият вече ангажимент
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Какъв е поетият вече ангажимент
Кои са общо 26-те места за сезона
Щои мачове се предават в нашия ефир
Целта е да бъдат намалени текстилните отпадъц
Учебниците са изцяло преработени в съответствие с актуалните изисквания на МОН
Услугата ще стартира на 15 април 2026 г.
Новите мечешки обитатели са седемгодишните брат и сестра
Очаква се предпазливост в бизнеса
Отнася се да 9 области в страната
Това показва анализ на НОИ
Всички промени могат да бъдат видяни на интернет страницата на "Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата"
Услугата може да започне да функционира още през 2029 г.
Банкнотите ще бъдат малки шедьоври, способни да разкажат история за иновации
Червените подсилват защитата и атаката
"АнимаУингс" е 100 процента румънска компания, която работи на румънския пазар от 2020 г.
Заложено е изискването за минимум шест години опит на пътническия превозвач, както и да е изминал поне 9 милиона километри
Списъкът включва модели за всеки купувач с различни нужди
Очаква се новото райониране да бъде одобрено от ЕК през септември
Общо пенсия за стаж и възраст получават близо 1,49 млн. пенсионери у нас
Той заяви, че пълната дигитализация ще започне в срока, в който е предвидена