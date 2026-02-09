ЕС готви нови мерки за дрехите. Ще забрани...

Готвят се нови промени в текстилната индустрия.

Европейският съюз планира да забрани на определени компании унищожаваненето на непродадените дрехи, аксесоари и обувки. Целта е да бъдат намалени текстилните отпадъци.

Предприетата мярка е съгласно Регламента за екодизайн за устойчиви продукти (ESPR), съобщават от Европейската комисия.

Оттам уточняват, че забраната ще важи за големите компании от 19 юли, а средните компании ще бъдат обхванати от разпоредбите през 2030 г.

Всяка година в Европа се унищожават между 4 и 9% от непродадените текстилни изделия. Тези отпадъци генерират около 5,6 милиона тона емисии на CO2 - почти равни на общите нетни емисии на Швеция през 2021 г. Това показват данните на Европейската комисия.

Непродадени продукти на стойност 630 милиона евро се унищожават годишно във Франция, докато в Германия 20 милиона върнати артикула се изхвърлят.

„Числата за отпадъците показват необходимостта от действия“, каза еврокомисарят по околната среда Джесика Розвал.Според нея с тези мерки текстилният сектор ще бъде стимулиран да се насочи към устойчиви и кръгови практики, а Евросъюзът ще може да повиши конкурентоспособността си и да намалим зависимостите си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com