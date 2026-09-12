Какъв цвят предпочитат умните хора? Неочакван фаворит
Хората с по-високо IQ избягват по-често агресивните и крещящи тонове
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Хората с по-високо IQ избягват по-често агресивните и крещящи тонове
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Материята диша и издържа дълго, но топлината, триенето и агресивните препарати бързо я свиват и втвърдяват
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„Умни“ дрехи и смели аксесоари са в специалния гардероб
Често срещана грешка е да се мисли, че гладенето на дрехи на най-високата температура ще бъде най-ефективно
Тя често повтаря тоалети и аксесоари, което създава положителен пример за феновете й