Горещата вода съсипва дрехи! Пет тъкани са най-застрашени

Горещата вода вече не е универсалното решение за чисто пране. Много съвременни препарати и перални машини са създадени да работят ефективно и при ниски температури, а високата температура може да повреди част от най-често носените дрехи. Експертът по пране и грижа за тъканите Ким Ромин от P&G предупреждава пред Martha Stewart, че някои материи губят форма, мекота, цвят и еластичност при горещо пране. Затова най-сигурното правило остава етикетът на дрехата - той трябва да решава температурата, не навикът.

Кашмирът не прощава топлината

Първият рисков материал е кашмирът, дори когато на етикета пише, че може да се пере. Причината е, че топлината кара влакната да се сплитат и стягат, а след това дрехата трудно се връща към първоначалния си вид.

„Кашмирът, който се пере, може да се сплъсти и да се свие, защото топлината кара влакната да се слепват“, казва Ромин. Така пуловерът може да изгуби не само размера си, но и мекотата и красивото падане на материята.

По-безопасният избор е студена вода и деликатна програма, ако етикетът позволява машинно пране. При съмнение кашмирът е от дрехите, при които предпазливостта струва по-малко от ремонта - или от раздялата с любим пуловер.

Коприната губи блясък и форма

Коприната и деликатните материи също не обичат висока температура. При тях рискът не е само свиване, а промяна в повърхността - загуба на гладкост, блясък и форма.

„Копринените и деликатните тъкани могат да загубят гладката си текстура и форма, когато са изложени на високи температури“, предупреждава Ромин. Затова студената вода е по-сигурният вариант, особено за дрехи, които трябва да запазят фин вид.

При такива материи има значение и сушенето. Деликатните дрехи не бива да се държат близо до сушилня или силен източник на топлина, защото вредата не идва само от прането, а и от агресивното изсушаване.

Спортните дрехи губят еластичност

Клинове, спортни сутиени, бюстиета, тениски за тренировка и шорти често са направени от функционални материи. Те трябва да се разтягат, да отвеждат влагата и да запазват формата си, но горещата вода постепенно подкопава точно тези качества.

„Еластичните тъкани могат да загубят еластичността си, защото топлината разрушава влакната, които осигуряват разтягане“, казва експертът. Това означава, че дрехата може да се отпусне, да провисне или да започне да стои зле много преди да е реално износена.

При спортното облекло студената вода има и друго предимство - пази синтетичните влакна от по-бързо стареене. Най-добрият подход е пране на ниска температура, без претоварване на пералнята и без прекомерно количество препарат.

Тъмните и ярките цветове избледняват по-бързо

Горещата вода е враг и на наситените цветове. Тъмносини, черни, червени, зелени и други ярки дрехи могат да избледнеят или да пуснат боя върху останалото пране.

„Горещата вода може да избледнее цветовете или да ги прехвърли върху други дрехи по време на пране. Тъмните или ярко оцветени дрехи е най-добре да се перат в хладка вода, за да се запази боята и да се предотврати избледняването“, съветва Ромин.

Това важи особено за нови дрехи, дънки и материи със силно багрене. Обръщането на дрехите наопаки и изборът на по-кратка програма също могат да помогнат цветът да остане по-дълго свеж.

Всекидневните дрехи често нямат нужда от горещо пране

Тениски, пижами, ежедневни рокли, дънки и много дрехи за нормално носене обикновено не изискват висока температура. Ако не са силно замърсени и етикетът не посочва друго, студената вода е напълно разумен избор.

Американският институт по почистване също насърчава прането със студена вода като начин да се пести енергия и да се удължи животът на дрехите. ENERGY STAR посочва, че енергоефективните перални използват значително по-малко вода и енергия, а голяма част от разхода при прането идва именно от загряването на водата.

Това не означава, че топлата вода трябва да се забрани напълно. Тя има място при силно замърсено пране, някои кърпи, част от спалното бельо, почистващи кърпи, мазни петна и остатъци от восък. Но трябва да се използва избирателно, а не по навик.

Правилото е просто - студено по подразбиране, топло само при нужда

Най-голямата промяна е в мисленето. Някога горещата вода се приемаше като знак за по-сигурна чистота, но днес тя често е излишен риск за тъканите.

При нормално всекидневно пране студената вода пази форма, цвят и текстура, а добрият препарат върши останалото. Горещото пране остава полезен инструмент, но не за всяка дреха и не за всяко зареждане на пералнята. Ако една дреха е деликатна, еластична, тъмна или любима, по-ниската температура почти винаги е по-добрият залог.

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