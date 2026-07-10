4 метода подобряват качеството на съня след 50-годишна възраст

С напредване на възрастта сънят често става по-лек, по-накъсан и по-труден за възстановяване. Това не означава, че човек трябва да се примири с безсънните нощи. Специалистът по холистична медицина д-р Таз Бхатия предлага пред Mediafax няколко практични подхода за жени над 50 години - от лекарски преглед до промени в храненето и внимателен избор на добавки.

Първо говорете с лекар

Най-важният съвет е проблемът да не се замита. Ако човек хърка силно, буди се често или се чувства замаян и изтощен през деня, причината може да не е просто стрес или възраст, а сънна апнея. При това състояние дишането спира и се възобновява многократно през нощта, което пречи на дълбокия сън и натоварва организма.

Американският Национален институт за сърцето, белите дробове и кръвта описва сънната апнея като състояние, при което дишането спира и започва многократно по време на сън, а сред сигналите са хъркане, задъхване през нощта и силна сънливост през деня.

Затова първата стъпка не е чай, добавка или нова възглавница, а консултация. Ако бъде потвърдена сънна апнея, стандартното лечение често включва CPAP апарат, който подпомага въздушния поток през нощта и може да подобри качеството на съня. Д-р Бхатия подчертава, че понякога решението е по-просто, отколкото човек очаква.

Омега-3 може да помогне

Храната през деня също влияе на нощната почивка. Според д-р Бхатия омега-3 мастните киселини могат да бъдат полезни, защото подпомагат намаляването на възпалението, а това може да облекчи дишането и болката, които пречат на съня.

Тя препоръчва няколко порции дива сьомга седмично, както и добавяне на ленено или чиа семе към овесени ядки, кисело мляко или смути. Големите хранения непосредствено преди лягане обаче е добре да се избягват, защото храносмилането може да наруши заспиването.

Научните данни за омега-3 и съня са обещаващи, но не окончателни. Систематичен преглед от 2024 г. отчита възможно подобрение на качеството на съня при прием на дълговерижни омега-3 мастни киселини, но авторите посочват, че са нужни още изследвания.

Матча, спокойствие и кофеин

Когато проблемът е неспокоен ум, д-р Бхатия насочва вниманието към матча. Този яркозелен чай на прах съдържа L-теанин - аминокиселина, която се свързва с усещане за спокойна концентрация, без задължително да води до сънливост през деня.

Матча може да се добави към сутрешно смути или да се пие като лате с ниско съдържание на захар. Важното предупреждение е за времето на прием. Напитката съдържа кофеин, затова не е добър избор късно следобед или вечер, особено при хора с чувствителен сън.

Скорошен преглед на данните за L-теанина посочва, че част от изследванията го свързват с релаксация, намаляване на стреса и възможно подобрение на съня, но доказателствата не са напълно еднозначни.

Магнезият не е магия, но може да е полезен

Магнезият е сред най-често обсъжданите добавки за сън. Д-р Бхатия обяснява, че минералът може да помогне за успокояване на свръхстимулирани нерви и отпускане на мускулите. Тези ефекти могат да подкрепят по-дълбока и по-спокойна почивка.

Тя препоръчва магнезиев бисглицинат, защото се усвоява добре и обикновено е по-щадящ към стомаха. Въпреки това добавките не бива да се приемат механично, особено при хронични заболявания, лекарства или бъбречни проблеми.

Националният център за допълващо и интегративно здраве в САЩ отбелязва, че преглед на малък брой проучвания допуска полза от магнезий за по-бързо заспиване при възрастни хора с безсъние, но качеството на доказателствата е ограничено.

Повече от една стратегия

Промените в съня в средната възраст са често срещани, но не са присъда. Понякога причината е медицинска и трябва да се лекува. Друг път помагат по-леки вечери, повече омега-3 в менюто, внимателно избран чай сутрин или добавка, обсъдена с лекар.

Най-важното е да не се търси едно чудодейно решение. Както казва д-р Бхатия, тялото може да има нужда от повече от една стратегия, за да получи почивката, която заслужава. А добрият сън рядко идва от внезапна промяна в живота. По-често се връща с малки, постоянни и разумни стъпки.

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