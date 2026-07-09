Кафето не е само за сутрин! Посочиха най-подходящото време за него

Кафето не е само въпрос на вкус, а и на час. Най-добрият момент за първата чаша зависи от естествените енергийни нива, циркадния ритъм и чувствителността към кофеин. Според health com експертите открояват два периода, в които напитката може да работи най-добре - по-късно сутрин и в началото на следобедния спад. Голямото предупреждение е за кафето след 15:00 ч., защото кофеинът може да остане в организма достатъчно дълго, за да развали съня.

Защо кафето веднага след ставане не винаги е хит

Много хора посягат към кафето почти автоматично още след събуждане. Точно тогава обаче организмът естествено повишава нивата на кортизол - хормонът, който участва в усещането за бодрост и готовност за деня.

Затова част от експертите смятат, че е по-добре тялото първо да се събуди само. Когато естественият пик на бодрост започне да отслабва, кофеинът може да даде по-устойчив ефект, вместо да се наслагва върху процес, който вече се случва.

Златният прозорец сутрин

Като подходящо време се посочва периодът между 9:30 и 11:30 ч. Тогава при много хора сутрешният прилив на кортизол вече намалява и идва моментът, в който кафето може да даде по-осезаем тласък.

Експертът по съня Майкъл Бройс казва пред Health, че ако човек изчака поне 90 минути след събуждане преди сутрешната си чаша, може да получи много по-силен ефект. Има обаче и друга гледна точка - някои проучвания не откриват сигурно доказателство, че отлагането на кафето задължително предотвратява следобедната умора.

Следобедът има свой капан

Вторият подходящ момент е между обяда и около 15:00 ч. Много хора усещат спад на енергията няколко часа след хранене - онова познато желание да се облегнат, да забавят темпото и да отложат всичко важно.

Диетологът Кортни Джонсън обяснява, че чаша кафе в този период може да помогне за повече бодрост и концентрация в края на работния ден. Д-р Анджела Холидей-Бел допълва, че кофеинът блокира аденозина - химикал, който се натрупва в мозъка и засилва сънливостта.

Кога кафето започва да пречи

Следобедната чаша обаче не е за всеки. Хората с ниска толерантност към кофеин може да усетят ефекта му много по-дълго и по-силно. При тях дори кафе в ранния следобед може да доведе до неспокоен сън, трудно заспиване или по-чести събуждания.

Бройс посочва, че средно са нужни 6 до 8 часа, за да се метаболизира кофеинът. Затова спирането около 15:00 ч. е разумна граница за хора, които си лягат към 23:00 ч. При по-бавно разграждане на кофеина обаче е по-добре последната чаша да бъде още по-рано - дори около обяд.

Всеки организъм има собствен график

Кардиологът Дийпак Вивек напомня, че хората реагират различно на кофеина. За някои ранното кафе не е проблем и дава желания старт на деня. За други същата чаша може да донесе нервност, сърцебиене или последващ енергиен срив.

Затова най-добрият часовник не е само този на стената, а и реакцията на тялото. Ако кафето сутрин работи добре и не води до напрежение, вероятно няма нужда от драматична промяна. Но ако следобед идва рязка умора или вечер сънят се разваля, моментът на пиене може да е част от проблема.

Малка промяна, голяма разлика

Най-полезната стратегия е проста - не превръщайте кафето в автоматичен рефлекс. Първата чаша може да изчака, ако организмът още се събужда естествено. Втората може да помогне след обяд, но само ако не открадне нощната почивка.

Кафето е приятел, когато се появява навреме. Сутрин може да изостри фокуса, следобед да върне енергията, но вечер лесно се превръща в саботьор. Истинският трик не е само колко кафе пиете, а кога му отваряте вратата.

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