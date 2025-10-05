5 храни, които не трябва да съхранявате в пластмасови кутии
Пластмасата не винаги е най-безопасният вариант за съхранение на храна
Пластмасата не винаги е най-безопасният вариант за съхранение на храна
За какво е бил използван кетчуп за лечение и как сосът всъщност влияе на стомашно-чревния тракт
Тортата е открита в некропола Меир, останал от Древен Египет
Богати са на хранителни вещества и могат да осигурят редица ползи за здравето
Основното условие за перфектно сварени яйца е продължителността на варене
Педиатърът д-р Боряна Георгиева съветва как да пристъпим към захранването и да развиваме координация...
Тези продукти съдържат креатин, който е от съществено значение
Веществата в тези чайове намаляват възпалението, което облекчава болката
Въпреки ползите си, тази напитка не е подходяща за всеки
Влиянието може да го има, но по различни начини
Имат различно съдържание на какао и захар, което определя и ефекта им върху организма
Често хората консумират захар безразсъдно, а това вреди на здравето
Спирането на кофеина ще има както положителни, така и отрицателни ефекти върху здравето
Важно е да обърнете внимание на смилането и изпичането на кафето
Те не само са засищащи, но са и богати на протеини
Препоръчва се спиране на консумацията на кофеин поне осем часа преди лягане
Те са богати на антиоксиданти, фибри и омега-3 мастни киселини
Те водят до разрушаване на емайла и структурни промени по повърхността на зъбите
Истинското сирене е част от българската трапеза и традиция
Можете спокойно да ги пиете и в крайна сметка те може да ви помогнат да отслабнете