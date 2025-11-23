Какво се случва с организма ви, ако всеки ден ядете лук

Лукът не само добавя вкус към ястията, но е богат и на антиоксиданти и растителни съединения, които помагат в борбата с възпаленията и поддържат имунната система, съобщава verywellhealth.

В публикацията се отбелязва, че лукът има 8 полезни свойства за човешкото тяло:

1. Убива бактерии

Лукът може да убие 3 вида бактерии едновременно:

Ешерихия коли (E. coli);

Стафилококус ауреус (S. aureus);

Бацилус цереус.

Резултатите от изследванията показват, че кверцетинът, флавоноид, който се съдържа в лука, може да потисне растежа на много видове бактерии.

2. Помага в борбата с възпалението

Той е богат източник на флавоноиди (които се борят със свободните радикали в организма), като например кверцетинът.

Проведени са няколко проучвания върху хора, за да се изследва връзката между нивата на кверцетин и имуномодулиращите ефекти. Проучване от 2016 г. потвърждава ползите от увеличаването на приема на кверцетин.

3. Има антиоксидантни свойства

Заедно с други зеленчуци от семейство Allium (като чесън, праз и шалот), лукът съдържа:

Флавоноиди;

Глутатион;

Селенови съединения;

Витамин Е и С.

В публикацията се отбелязва, че всички тези компоненти допринасят за антиоксидантните свойства на лука.

4. Помага за контролиране на нивата на кръвната захар

Проучвания върху животни показват, че екстрактът от луковица Allium cepa значително намалява високите нива на кръвната захар (глюкоза). Когато се приема едновременно с антидиабетното лекарство метформин, екстрактът от лук може да намали нивата на кръвната захар на гладно с 35-50%, в зависимост от дозата.

Изданието отбелязва, че това е обещаващ резултат, особено като се има предвид наличието и безопасността на лука.

5. Помага за укрепване на костите

Проучвания показват, че GPCS пептидът, който се намира в лука, предотвратява разграждането на костите, намалява костната загуба и понижава риска от фрактури.

6. Полезен е за храносмилателната система

Лукът е една от най-добрите пробиотични храни за защита на чревната лигавица. Той съдържа инулин, пребиотично съединение, което насърчава здравословния растеж на чревните бактерии.

7. Има много важни хранителни свойства

Лукът е високо хранителна храна, която може да допринесе за здравословното хранене. 1/2 чаша суров лук съдържа само 30 калории, 0 г мазнини, 7 г въглехидрати, 1 г протеин, както и желязо, калий, калций, витамини C и B6, фолат, цинк и селен.

8. Подпомага контрола на теглото

Наднорменото тегло е свързано с метаболитни и възпалителни промени, причинени от консумацията на големи количества наситени мазнини. Добавянето на лук към вашата диета може значително да намали телесното тегло, телесните мазнини и нивата на триглицеридите в кръвта.

Съвети за консумация на лук

В публикацията се отбелязва, че лукът е полезен както суров, така и готвен. Готвенето му обаче намалява количеството тиосулфинати – съединения, които придават на лука неговите антимикробни, противогъбични и антибиотични свойства.

В същото време, изследванията показват, че ако лукът се нареже преди готвене, той запазва полезните си свойства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com