Една ябълка на ден – мит или реална полза за здравето

„Една ябълка на ден държи доктора далеч“ – тази популярна фраза се е запазила през вековете, но дали този скромен плод наистина има значителен положителен ефект върху здравето ни?

Ябълките са сред най-обичаните плодове в света, пише BBC. Годишно се произвеждат почти 100 милиона тона, като те се предлагат в различни цветове и вкусове. Популярният израз произлиза от уелски поговорка от 1866 г.: „Изяж една ябълка преди лягане и доктора ще остане без работа".

Но има ли истина в тази стара максима и дали ябълките са по-здравословни от другите плодове?

Пълни с хранителни вещества

Ябълките са богати на фитохимикали, включително флаваноли, които са свързани с редица ползи за здравето, като поддържане на здравословно тегло и намаляване на риска от сърдечни заболявания. Те съдържат също полифеноли, като антоциани, които придават червения цвят на кората на някои сортове и са свързани с подобрено сърдечно здраве, както и флоридзин, който помага за контрол на кръвната захар.

Ябълките са и богат източник на фибри, предимно пектин, който намалява количеството на „лошия“ LDL холестерол в кръвта и спомага за стабилизиране на нивата на кръвната захар, като намалява усвояването на захари и мазнини от храната.

Научни доказателства

Проучване от 2017 г., обобщаващо пет изследвания, показва, че консумацията на ябълки е свързана с 18% намален риск от развитие на диабет тип 2. Друго обзорно изследване от 2022 г., анализирало 18 проучвания, установява, че редовното консумиране на ябълки или ябълкови продукти, като ябълков сок, може да понижи холестерола, ако навикът се поддържа повече от една седмица.

Някои изследвания дори свързват консумацията на ябълки с по-нисък риск от определени видове рак, благодарение на биоактивните съставки и фитохимикалите, присъщи на плода.

Дали ябълките са по-добри от другите плодове?

„Ябълките нямат много витамин C, нямат желязо или калций, но съдържат множество други съставки, които поддържат здравето и правят чудеса за тялото“, казва Джанет Колсън, професор по хранене и хранителни науки в Middle Tennessee State University, САЩ.

Според други изследователи ябълките имат второто най-високо ниво на антиоксидантна мощ сред всички плодове, като съдържат полезни полифеноли и други съединения, общи за много плодове и зеленчуци

