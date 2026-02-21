Япония одобри първото в света лекарство за Паркинсон

Лекарство за лечение на болестта на Паркинсон, създадено на базата на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPS-клетки), получи частично одобрение за употреба в Япония, съобщават Ройтерс и "Джапан таймс".

"Това е изключително важна крачка напред. Ще направим всичко възможно, за да се превърне този метод на лечение възможно най-скоро в стандартен и надежден вариант", казва Джун Такахаши, директор на Института за изследване и приложение на iPS-клетки към Университета на Киото.

Лекарството е разработено на базата на нервни клетки, отгледани от индуцирани плурипотентни стволови клетки и предназначени за трансплантация на пациенти с болестта на Паркинсон.

През април миналата година Университетът на Киото оповести резултатите от клинични изпитвания, в хода на които при част от пациентите са отчетени положителни промени в състоянието след трансплантацията на такива клетки.

Миналия август фармацевтичната компания Sumitomo Pharma подаде заявление за одобрение на продукта под търговското наименование Amchepry по специална ускорена процедура.

Частично одобрение е получил и препарат на базата на iPS-клетки за лечение на исхемична кардиомиопатия.

И двата препарата са първите по рода си в света и към момента нямат аналози. За да получат пълно одобрение обаче, ще е необходимо по-нататъшно потвърждение на тяхната ефективност. Един от практическите проблеми остава въпросът за цената на подобни методи на лечение.

