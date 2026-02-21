Утре е Сирни Заговезни - искаме прошка, не се пере, не се чисти

Утре, 22 февруари, отбелязваме голям църковен празник Неделя Сиропустна (Сирни заговезни) и намиране честните мощи на св. мчци Евгения. Празникът е познат още с имената Сирници, Сирни поклади, сирница, рия, запоставане, Прошка. Свързва се с редица традиции и обичаи - основният е искането на прошката, с която започва подготовката за Великденския пост.

Кукерство, ората копата, оруглюване, оратници, хамкане са дриги обичаи от народните традиции, с които се свързва този празник. На Сирни заговезни се палят огньове и факли, за които се вярва, че прогонват зимата и злото. Според народните вярвания колкото по-голям и висок е огънят, толкова по-голямо плодородите ще има. В много краища на страната запаленият огън се прескача за здраве и берекет.

Хамкането е интересен обичаи, който се харесва на малки и големи. Изпълнява се със сварено яйце или парче бяла халва, вързана за червен конец. Всички се опитват да отхапят от халва или да хванат яйце с уста, без ръце. Който успее да отхапе първи от халвата или да захапе яйцето, ще бъде здрав и честит през цялата година.

На Сирни заговезни трапеза е с храни, които символизиращи прехода към поста - баница със сирене, варени яйца, варено жито и халва с ядки. Задължителна е традиционната погача или обредна питка. На този ден последно се консумират млечни и яйчни продукти, след това те се изключват по време на поста, който трае 48 дни.

Основната забрана на този празник е свързана с вършенето на домакинска работа - домакините не трябва да вършат нищо у дома освен подготовката на ястията за трапезата. Забранено е да се пере, да се чисти и да се извършва тежка физическа работа.

Друга забрана, която трябва да се спазва е свързана с основния обичай на празника - нямате право да откажете даване на прошка, ако ви е поискана. Дори и да не желае да простите, не бива да го изричате. Вместо това трябва да кажете: "Простено да ти е".

Всъщност един от основните фундаменти на християнството е именно прошката, която е сакрален, индивидуален акт на духа, който е от изключително значение за човека, който се стреми към това. Да простиш истински в сърцето си означава да се извисиш, и да си смирен, едновременно и да предадеш ситуацията в ръцете на Бога, защото Той знае най-добре как икога да въздаде своята справедливост. От това трупаш само червени точки, казано на прост език. Ако четем Библията редовно, ще бъдем здрави отвътре и отвън.

