Зимата се завърна с пълна сила. Къде е непроходимо

НИМХ предупреди, че времето няма да е с нас в събота. Предупреждение от втора степен за дъжд и сняг е обявен за: Габрово, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Пловдив, Кърджали, Смолян. В жълто са оцветени: Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Търговище и части от Пловдив, Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Велико Търново, Силистра, Сливен, Ямбол.



В София



В Природен парк "Витоша" пътищата "кв. Драгалевци – х. Алеко“ и "кв. Бояна – м. Златните мостове“ са временно затворени поради дейности по избутване на снежна маса и опесъчаване. Временно е преустановено и движението на автобусите към Витоша. Автобусна линия №63 се движи само до местност "Бялата чешма“. Още от 5.30 тази сутрин почистващата техника е в движение.



В Смолян и областта



До 15 см е новата снежна покривка по проходите и високите части в област Смолян. Продължават валежите от сняг, а в ниските части на региона те са от дъжд. Заради снеговалеж и снегопочистване е ограничено движението за товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала“ и "Рожен“.



В Русе и областта



Републиканският път I-5 Русе – Бяла е временно затворен от днес сутринта за товарни автомобили над 10 тона, съобщи областният управител Драгомир Драганов. От снощи досега на терен са над 40 специализирани машини, които почистват и обработват срещу обледяване над 500 км. републиканска пътна мрежа в региона. При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България.



В Родопите



Временно затварено за движение е дефилето от село Варвара до Гара Костандово. Причината са паднали на няколко места камъни и скална маса, както и опасност от падането на нови в резултат на обилните валежи от дъжд.



Община Ардино



Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за седми път от началото на годината обяви частично бедствено положение на територията на общината. Причината е покачването на нивото на река Арда.

