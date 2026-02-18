Страшна драма на пътя! Пълен автобус закъса

Автобус с 25 души закъса край свищовското село Вардим. Той е пътувал е в посока Букурещ. Пътниците са евакуирани. Те са извозени към община Свищов, където чакат друг автобус, на който да се качат, предаде кореспондентът на bTV в района Димитър Върбанов и публикува снимки от инцидента.

В сутрешните часове пътната обстановка в областта е усложнена. В района на стражишкото село Кавлак има обърнат тир, който не пречи на движението.

Закъсали автомобили има край Свищов и в района преди великотърновското село Самоводене.

Катастрофирал тир има в близост до село Раданово в община Полски Тръмбеш. Той също не пречи на движението. Екипи на полицията и Агенция „Пътна инфраструктура“ са на терен и подпомагат движението, където е необходимо. Към момента затворени пътища или въведени ограничения в областта няма.

Заради обилния снеговалеж и усложнената зимна обстановка е затруднено движението на превозни средства по пътната мрежа в община Свищов, каза кметът Генчо Генчев, цитиран от БТА.

Децата, които пътуват от селата към училищата в Свищов, са освободени от учебни часове със заповеди на директорите на училищата.

Генчев посочи, че най-тежка заради бурния вятър и снегонавяване е обстановката между село Козловец и град Свищов, и селата Караманово и Вардим. Там е извършена акция по изваждане на заседнали с бус в преспите хора. Те са прехвърлени в друго превозно средство и откарани в общинския център.

