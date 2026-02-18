Връщат от Мексико Деян Илиев, съратника на Калушев?

Деян Илиев, известен като Мексиканеца – близък съратник на Ивайло Калушев и човекът, открил първи трите трупа на Петрохан, ще бъде върнат у нас с белезници, съобщи Lupa.bg. Изданието твърди, че Министерството на правосъдието и Върховната касационна прокуратура вече са изпратили молба до мексиканските власти за екстрадицията на бившия рейнджър.

След като на 2 февруари намира телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, Деян получил от Калушев есемес: „Сбогом приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили“, гласяло съобщението.

За това той е разказал пред МВР. Илиев е бил разпитан 2 пъти. Вторият път е бил с адвокат. Имало е и едно претърсване на дома му в с. Гинци.

Тъй като мъжът е само свидетел няма основание за налагане на забрана да напуска страната и миналата седмица е отпрашил за Мексико с пари, оставени от покойния лама Ивайло.

За да има искане за екстрадиция, процесуалният му статус е променен – т. е. МВР вече го смята за съучастник в кървавата драма, твърди Лупа.

България и Мексико нямат двустранни договорки за екстрадиция, но са страни по Конвенцията срещу транснационалната организирана престъпност. Въпреки това се очаква процесът да отнеме поне няколко седмици, а може би и месеци.

Деян може и напълно да избегне връщането у нас, ако сключи в страната на ацтеките официален брак с гаджето си Лола, която е местна гражданка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com