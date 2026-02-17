Отец Паликарски разтресе огромната драма Петрохан!

Секта ли уби шестимата в невижданата у нас досега касапница Петрохан-Околчица? Сюжетната линия изплува на дневен ред, след като на противоположни мнения се обявиха бащата на починалия 22-годишен Николай Златков и отец Георги Паликарски.

Шестте трупа в касапницата Петрохан-Околчица със сигурност не са на религиозна основа. Това с категоричност сподели пред "България Днес" отец Георги Паликарски.

"Изучавал съм всички религии и постоянно се информирам и ограмотявам. В нито една не се говори за отнемане на своя или друг живот. Подобни неща не се насърчават и не се поощряват. Само едно време човекоядците са го правили", коментира пред вестника Божият служител, който вчера отпразнува 65-ия си рожден ден.

"Благодарен съм, че толкова години служихме заедно. Пеехме, имахме несгоди, но винаги се решаваше каквото трябва", каза Паликарски. Той благодари на всички и обяви, че отива в село Яхиново, където ще продължи да служи.

"Не е секта, както се говори от определени страни. Има нещо, което ние не знаем, дано разследващите го установят. Това им е работата и очакваме резултатите", посочи още отец Георги Паликарски пред вестника.

Общо 147 страници от делото досега са предоставени в Народното събрание, сред които са и показанията от разпитите на най-близките на загиналите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com