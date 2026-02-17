Голям завой с пенсиите. Пощите с нова роля

Нова роля за пенсиите ще имат пощите, ако се приемат предложенията на ГЕРБ-СДС по голямата реформа за въвеждане на мултифондовете.

"Български пощи" ще поеме изцяло записването на клиенти в универсалните пенсионни фондове. Занапред заявленията за избор или смяна на фонд и подфонд ще се подават само в пощенските станции или чрез нов електронен портал, също администриран от държавното дружество. До края на 2027 г. ще остане възможността това да се извършва и чрез квалифициран електронен подпис на интернет страницата на съответното пенсионноосигурително дружество.

Предвижда се още да отпадне практиката прехвърлянето между различни фондове да се обвързва с програми за лоялност или с каквито и да било бонуси, отстъпки и привилегии. Предложенията са внесени между първо и второ четене на законодателните промени от депутати на ГЕРБ-СДС в рамките на мащабната реформа за въвеждане на мултифондове във втория и третия пенсионен стълб, пише "Сега".

Според мотивите към текстовете, прехвърлянето на тази ключова дейност към пощите цели най-вече да ограничи влиянието върху избора на осигурените лица от страна на банки, осигурителни посредници, работодатели и синдикати. По данни, цитирани в обосновката, всяка година около 100 000 души започват първа работа и трябва да изберат фонд за втора пенсия, а приблизително 300 000 души сменят своя фонд.

Мнозинството от влизащите в системата - 88,89% през 2024 г., не правят избора сами, а биват разпределени служебно. От другите 300 000 души пък голямата част са повлияни от различни екстри, които биха получили при прехвърляне в нов фонд. Така през годините се стигна до разместване в пазарните дялове на дружествата, всяка година има устойчив ръст на прехвърлянията, а от честата смяна осигуреният губи доходност.

Другата голяма цел на промените е да се превърне изборът в осъзнато решение на осигурения, а не да е въпрос на служебно разпределение или плод на активна дейност на служителите по продажби и осигурителните посредници, посочват народните представители.

Сега Кодексът за социално осигуряване позволява на пенсионноосигурителните дружества да организират и да участват в програми за лоялни клиенти съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и други лица. Поради това много често осигурените лица вземат решението за прехвърляне на средствата си от един фонд в друг въз основа на бонуси, промоции и др., отбелязват депутатите в мотивите си. Затова сега ясно се забранява при избор или промяна на фонд да се предлагат специални привилегии, подаръци, услуги, отстъпки от цени, намаление на лихви по кредити и други облаги на осигуреното лице.

Изборът на фонд и подфонд за втора пенсия ще е поредната услуга, която се предоставя от системата на "Български пощи". В пощенските станции се плащат комунални услуги, пенсионерите получават пенсиите си и т.н. Деница Сачева и колегите й смятат, че държавното дружество има достатъчен административен капацитет да поеме и тази изключително специализирана дейност. Сега служителите ще трябва да се обучат в пенсионно осигуряване и да положат изпит пред Комисията за финансов надзор.





