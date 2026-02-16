Синдикатите бият аларма! Нов риск с вторите пенсии

Синдикатите бият аларма за последните промени, свързани с вторите пенсии, които парламентът гласува. На първо четене бяха приети поправки в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда мултифондовия модел във втория пенсионен стълб.

Устойчивостта и обществената легитимност на втория пенсионен стълб са възможни единствено при реално и справедливо разпределение на риска и доходността между осигурените лица и пенсионноосигурителните дружества. В предложения модел продължава да съществува фундаментална асиметрия: инвестиционният риск е в значителна степен прехвърлен върху осигурените лица, докато пенсионноосигурителните дружества реализират сигурен приход чрез такси за управление, които не са достатъчно обвързани с постигнатата дългосрочна доходност и с поемането на реална финансова отговорност, се казва в становище на КТ "Подкрепа" относно промените.



Тази конструкция създава риск вторият пенсионен стълб да функционира преимуществено като пазарен механизъм в интерес на управляващите дружества, а не като социалноосигурителен инструмент в интерес на бъдещите пенсионери. Подобен модел подкопава доверието в системата и прехвърля последиците от неблагоприятни инвестиционни решения върху осигурените лица, които нямат реална възможност да влияят върху управлението на средствата си.



В този контекст КТ „Подкрепа“ настоява усъвършенстването на втория пенсионен стълб да бъде съпроводено с по-строга обвързаност между таксите за управление и постигнатата реална доходност в дългосрочен план, с разширяване на отговорността на пенсионноосигурителните дружества при неблагоприятни инвестиционни резултати и с гарантиране на механизми за защита на натрупаните средства, които да осигуряват действителна финансова сигурност на бъдещите пенсионери. Без подобни корекции всяко увеличаване на инвестиционния риск води до нарастване на несигурността за осигурените лица без съответно споделяне на отговорността от страна на управляващите дружества, което е неприемливо от гледна точка на принципите на социалното осигуряване.



Подходящи условия за предлагане и обсъждане на значими законодателни промени, засягащи пенсионната система, са наличието на обществено приета Пътна карта за пенсионноосигурителната система, която не съществува, както и устойчива и прогнозируема политическа, икономическа и социална среда. В случай че дори един от тези компоненти е извън приетите за нормални параметри, е много вероятно да се стигне до ситуация, в която дори добрите идеи да бъдат отхвърлени от обществото и да се създадат условия за ескалация на социалното напрежение.



Ключов фактор е, че масовият работещ няма яснота за пенсионната система и дори не знае какво се случва с неговите вноски и начина, по който се управляват. Интересът към темата се засилва година-две преди настъпване на пенсионна възраст. Наред с това е налице огромно недоверие в институциите и партиите.



Политическата отговорност за това решение днес не може да бъде поета, поради продължаващата от няколко години политическа неразбория. Сивият и черният сектор също са от съществено значение за нормалното функциониране на системата, а те се влияят и от личното отношение на работещия към неговото бъдеще.



Липсва финансов анализ на предложението от гледна точка на осигуреното лице и сравнение с настоящата система, както и със системата на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Изплащаните от частните фондове „пенсии“ не са в състояние да покрият разликата от намаляването на пенсията в ДОО, заради участието в ДЗПО, т.е. две пенсии са по-малко от една. При настоящия подход обосновано се поставят под съмнение ползите, които се твърдят в мотивите, че ще получат осигурените лица, защото същите не са подкрепени с каквито и да било адекватни финансови примери, се казва още в становището.





