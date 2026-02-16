Бележки на Калушев разкриват - ето какво е искал да приватизира

Изненадващо! Ивайло Калушев се е интересувал от сериозен бизнес, като за това е търсил съдействието на влиятелни фигури от ПП-ДБ. В полезрението на бизнес апетитите му е била приватизация на „Топлофикация“ – София, както и домогване до пари по националния План за възстановяване и устойчивост. Това личи от негови лични бележки, открити от разследващите, с които Епицентър. бг разполага, твърдят от медията.

Представящият се за лама – Ивайло Калушев – си е водил писмени бележки както за нестандартни сексуални и религиозни практики, свързвани с изграждането на култ към него от страна на другите членове на групата, така и по въпроси, свързани със зелени политики.

В материалите на разслдването, които прокуратурата изпрати в парламента, се вижда, че Калушев е водил подробни писмени бележки по въпроси, засягащи усвояването на пари по Плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз в областта на зелените политики.

В бележките, с които депутатите от 51-вото Народно събрание се запознават от петък насам, ясно може да се разчете, че Калушев е обсъждал и други управленски въпроси, като например възможната приватизация на „Топлофикация“ – София, създаването на публично-частни партньорства в областта на зелените политики в местната власт, управлението на отпадъците, водите и други екологични теми.

Не е ясно дали тези бележки са писани в рамките на срещи на Калушев с Терзиев, Сандов и Безуханова, но вероятно това ще са теми, които полицейското разследване предстои да установи.

Терзиев и Сандов вече обявиха, че са посещавали и са отсядали при Калушев в хижата „Петрохан“. Те отрекоха да са знаели, че в имота се практикуват нетрадиционни религиозни практики - сексуални медитации, хипноза и други. Но Терзиев призна, че на верандата на опожарената вече хижа "Петрохан" са пиели чай с Калушев и са си говорили за политика.

Софийската градска прокуратура вече е започнала работа по разследването, свързано с регистрираната в началото на 2022 година Национална агенция за контрол на защитените територии. Членове на неправителствената организация са петимата мъже, които бяха открити при хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. С втората група мъртъв бе открито и 15-годишно момче.

Разследването се води по отделени материали от разследването за смъртта на рейнджърите и по него се очаква да бъдат разпитани столичният кмет Васил Терзиев, който призна, че е дарил 70–80 000 евро на представящия се за духовен гуру Ивайло Калушев.

На разпит вероятно ще бъде викан и Борислав Сандов, който като вицепремиер и министър на околната среда през 2022 г. сключва меморандум за сътрудничество с НПО-то, свързано с Ивайло Калушев и групата му, две седмици след като организацията е регистрирана в Агенцията по вписвания.

Очаква се по това разследване да станат ясни ккаво мативите за дарението на Васил Терзиев в рамките на 70-80 000 евро, така и други дарения за групата, както и с какви пари са разполагали рейнджърите от „Петрохан“. Сред дарителите се оказа и бизнесдамата Саша Безуханова, която има интереси в сферата на екологията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com