Аферата "Петрохан"! Дарението на Терзиев лично за Ивайло Иванов

Столичният кмет Васил Терзиев разказа как е направил дарение за петроханското НПО, което остави след себе си 6 отнети живота, един от които на 15-годишно дете. Оказа се, че дарението не е било по сметката на странната неправителствена организация наречена "национална агенция за контрол на защитените територии", а по личната сметка на един от тарторите й - Ивайло Иванов. Терзиев попитал защо и получил "задоволителен отговор". Кметът не обясни какво означава това.

„Все още никой не се е обаждал“, отговори в предаването "120 минути" на бТВ Терзиев на въпрос дали вече е бил призован да даде показания и да обясни обстоятелствата, около които е правил даренията към сдружението.

Още при откриването на първите тела край бившата хижа „Петрохан“ Терзиев публично заяви, че познава и тримата мъже.

„В този момент не беше ясно и каква е съдбата на останалите трима. Аз съм срещал и шестимата, някои по-често от други. Запознахме се 2022 г. есента малко случайно – една вечер се видях с мой приятел в голяма компания, той видя, че съм изморен, и предложи да се качим до планината и каза, че там, на хижата, има приятели. Общо взето така започна нашето запознанство“, разказа той.

Така той отива от София в Петрохан за уикенда. Там са били Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев. Други гости не е имало.

„За да се включа в тяхната кауза по опазването на планината и дивите животни, явно са ми направили достатъчно добро впечатление за това как са стигнали до това да го правят, техният житейски път, историята, която ми е била представена“, казва още софийският кмет.

И уточни, че всичко, което предава, са личните му впечатления:

„Старая се да не си изграждам някакви хипотези, има власти, които трябва да дадат много отговори, има страшно много конспирации, които навеждат и в посока самоубийство, и в посока убийство, аз не бих искал да коментирам тези неща, по-скоро лична перспектива – какво аз съм видял“.

Той описа групата от тримата, които е срещнал на хижата, като „добре споен екип“.

„Усещаше се, че Ивайло Калушев и Ивайло Иванов са така, по-високо в йерархията. То се усеща, не знам как да ви го опиша, другите ги слушат. Но това, което се виждаше е, че са много дисциплинирани и организирани – вършат си работата, правят си обходите, наблюденията, всеки се занимава с това, което има като задачи по поддръжка“, каза той.

Попитан дали е виждал в компанията им млади мъже или деца, той заяви:

„Млади, деца, съм виждал много по-късно. Едно от тях е въпросният Алекс, но първо видях Николай Златков, който също ми направи много добро впечатление. Това, което мога да кажа за всичките – изключително ерудирани, начетени, интересни събеседници, много скромни и смирени. И за Алекс, и за Ники ми правеше впечатлени над какви дебели книги наблягат - класическа литература на английски, неща, свързани с науки, философия, много широк спектър книги“.

Година по-късно той е бил помолен от сдружението да направи първото дарение – като посочили точна сума и причината за дарението.

„Помолиха ме, година по-късно мисля, че беше. Обясниха ми за какво имат нужда. През това време съм ходил на хижата, карали сме мотори, правили сме обходи с техния високопроходим джип да ми показват горите, водохващането. Мисля, че общо 9-10 пъти сме се виждали от 2022 г. до последния път“, каза той.

„Аз през годините съм дарил милиони мои пари с платени данъци върху тях за всякакви каузи. За здраве, за образование, за когато е имало природни бедствия, за болници, за църкви – наборът от неща, които съм подкрепял, е много голям. Просто в момента това е в полезрението и въпросът, който се задава, е „защо само това съм подкрепил, а не съм решавал други проблеми“ – напротив, решил съм много, и аз дадох и конкретни примери за част от многото неща, които съм подкрепял“, обясни още Терзиев.

„И като дарител, и като инвеститор аз съм подкрепял стотици хора. Част от тях не съм преценил добре, част от тях са ме разочаровали. Но когато правиш едно дарение, имаш убеденост, че това, което си видял, е достатъчно добро, за да заслужи твоето внимание“, добави той.

По думите му е дарявал средства и на други НПО-та, които се занимават с опазване на природата, но „не е имало друга организация, която да има амбициите да въвежда рейнджърство в България“.

От разследване на bTV обаче става ясно, че организацията на Ивайло Калушев е декларирала значително по-малко пари като дарения – 59 хиляди лева. От това става ясно, че със сигурност поне дарението на Васил Терзиев не е декларирано в неговата цялост.

„Най-вероятно защото то е преведено на Ивайло Иванов. Такава беше молбата. Попитах ги (защо искат дарение на лична банкова сметка – бел.ред.) и отговорът беше задоволителен. Какво да ви кажа, времето не можеш да го върнеш“, обясни софийският кмет.

Той отрече да е знаел за сигнали и проверки за заграждане на земя, която е била държавна собственост и за ограничаване на достъпа на туристи до хижата в Петрохан.

„Това, което се виждаше, е как са заградили с това, с което заграждат овцете и кравите. Така им беше ограден имота, предполагам, за да не влизат животни и хора, които не са поканени. Но тези неща, за които се говори, как са били тежко въоръжени до зъби, това нещо никога не съм го виждал. Никога не съм виждал нито един от тях с оръжие“, допълни той.

