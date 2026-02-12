Случаят "Петрохан": При 2 от жертвите откриха следи от...

Нови детайли по случая "Петрохан" При две от аутопсиите, извършени от съдебните медици, са установени следи от семенна течност. Става дума за 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков.

Пробите са били взети за допълнителни изследвания, но резултатите и детайлите за евентуалния контекст на контактите се пазят в строга тайна, пише GlasNews.bg, позовавайки се на източник, близък до разследването.

Самоубийства, убийства с последващо самоубийство, паравоенни формирования, наркоканали, трафик на хора, сектантски практики и педофилия… Това са само част от сензационните конспирации, които разтърсиха държавата през последните дни, след мистериозните инциденти в хижа „Петрохан“ и под връх Околчица, оставили шестима мъртви — петима мъже и едно дете.

Заради информационния вакуум в първите дни след трагедията обществото бе оставено да създава свои версии и хипотези, често цинични и политически мотивирани. Единственото категорично е, че шестима души са загинали. Всичко останало остава поле за догадки, частични факти и слухове.

Според експертите от Съдебна медицина и балистичната експертиза изстрелите са били произведени от упор или от много близко разстояние, което не изключва версията за самоубийство. В кемпера край Околчица са намерени законно притежавани оръжия — револвери, пистолети и карабина. Не са установени следи от чужда ДНК по огнестрелните оръжия.

Разследването разполага с няколко видеозаписа. Първият показва Ивайло Калушев — лидерът на групата около хижата — да се сбогува с тримата мъже, които по-късно са открити мъртви, сред тях и 15-годишният Александър. Вторият клип заснема кратка прощална сцена с реплики като „Няма да останат…“ и „Истинска чест“, които според експертите подсказват намерение за самоубийство.

По време на разследването се появиха твърдения за сектантски практики и будистки ритуали, в които участниците са били задължени да участват. Свидетели и близки до жертвите описват психическа нестабилност, манипулации и хипнотични техники, които са упражнявани от Калушев.

Източници на агенцията потвърдиха, че част от жертвите, включително Александър и Златков, са имали сексуални контакти с Калушев. Пробите за семенна течност, открити при аутопсиите, ще бъдат ключови за установяване на контекста на тези контакти.

В обществото се разплитат и семейни драми: едни родители са дали децата си за обучение при Калушев, други са подавали сигнали за педофилия, но част от сигналите са били оттеглени. Междувременно трагедията се използва и в политически контекст — разследването на НАКЗТ и връзките ѝ с държавни институции става гореща тема в парламента.

Засега не е ясно точното време на смъртта на тримата край Околчица. Минусовите температури и обстоятелствата затрудняват съдебните медици да определят точния час. Все още не е изяснено какво е довело до тези смъртни случаи — самоубийство, убийство или комбинация от фактори, включително психическо насилие и манипулации в затворената общност.

