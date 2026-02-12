Каква е тая майка, изригна Фейсбук!

Бурна полемика се разрази във Фейсбук заради изказването на София Андреева, майка на момчето, живяло с Калушев от 2008 г., в подкаста "Дневен ред". Пред Миролюба Бенатова и Генка Шикерова тя обясни, че не вярва синът й да е тормозен сексуално от ламата.

Освен Карбовски и други изразиха възмущение

Актьорът Васил Мавриков написа: "Ражда дете, след това търси начин да се отърве от него като го захвърля извън семейната среда, като бездомно куче. Тя не го отглежда с любов до навършване на пълнолетието му. Тази не може да се нарича майка, тази е олицетворение на човешкия провал да опази съществуването на собствения си род, който изначално е заложен в генетичния ни код да еволюираме".

Проф. д-р Александър Оскар – ръководител на Катедрата по офталмология към МУ – София, началник на Клиниката по очни болести към УМБАЛ „Александровска” и председател на Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика, коментира:

"Не мога да спра да мисля и за 15 годишното (тогава) момче, което е споделило с майка си, че е сексуално насилвано, а тя му отговорила, че си измисля, както и че напълно вярва на Ивайло Калушев.

Не мога да си обясня как една майка може доброволно да даде детето си, едва 10-годишния тогава Николай, да живее с чужд човек.

Не мога да си представя как това, малолетно дете е живяло в една къща с непознат, докато майката е била в друга, както се е случило по време на престоя му в Мексико. Не мога да приема за нормално едно дете да не ходи на училище, да не общува със свои връстници, а да прекарва времето си с далеч по-възрастни мъже. Не мога да си обясня как е възможно млад човек да няма нито средно, нито дори основно образование. И не мога да разбера как има хора, които намират всичко това за нормално, убедено вярват, че става въпрос за конспирация. По време на КОВИД пандемията ми се струваше абсурдно, че има хора, които отричат заболяването, пият белина и не искат и да чуят за ваксинации.

Явно има нещо генерално сбъркано".

Иван Динев - Устата в типичната си рап рима отсече:

Положението е ПП ( петрохански педофили )

Миролюба пръсна Ютуба,

Шикерова - шокирана!

Явор Дачков написа: "Всичко за сектата на Калушев от първо лице. Майка на дете, която вярва на лама Иво, на когото е поверила детето си. "Синът ми лъже - Иво не го е насилвал сексуално. Няма как да го насилва, защото при еякулация енергията отива надолу, а трябва да мине през фонтанелата и да отиде нагоре. Синът ми е моралният убиец на шестимата. Надявам се дълго да е жив, за да носи този позор."

Поздравления за Миролюба Бенатова и Генка Шикерова за това интервю. Няма нужда от коментар. Свидетелство от очевидец. Гледайте! ".

Журналистът Георги Неделчев също се включи. "Интервю с майка на младеж, живял с Калушев, също и спонсорка на сектата. Защитава не сина си, а Калушев. Изгледайте, за да придобиете реална представа за менталното състояние на сектата и последователите й. Първоначално тя искала Лама Иво да помогне на дъщеря й, но той казал, че не може. Но за сина не отказал. Синът живял там, имало ефект срещу наркоманията му, после нещо се ядосал, изпокарали се и си тръгнал. Според нея - от завист към ново, 10-годишно дете. "Имаше голяма ревност, защото там се появи друго момче"...Сексуална злоупотреба? Синът казвал, че имало, но майката не вярвала нито за миг, понеже "познавала Иво". И да е имало такива случаи, "тя не знае за тях". Синът й имал "развинтена фантазия". Иво не е ходил да търси деца по улиците, да ги съблазнява с бонбони". Горе долу до това се свежда аргументацията й, че Калушев не е бил педофил.

Най-добре го гледайте цялото, шокиращо е, жената видимо не е съвсем с всичкия си, настоява, че Калушев е напълно невинен, но периодически изтърсва страшни признания".

Комикът Краси Радков излезе със статус: "Майка на последовател на Ивайло Калушев: „Синът ми Валери е моралният убиец на тази група. Смъртта на всички трябва да му тежи“. И праща към линк с подробности.

