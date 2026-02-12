Карбовски подлуди Фейсбук - произнесе се за Петрохан

Мартин Карбовски коментира последните изявления на майки, оставили децата си на лама Иво Калушев и предизвика взривна вълна от коментари на хора, следващи профила му.

"Майките не са това, което бяха. Цялата гнилост на мястото в един образ. Ако снимате малко повече в България живи хора, един ден разбирате - родителите, те са виновни за всичко. За тяхно оправдание можем да кажем само, че те изоставиха децата си така, както държавата изостави гражданите си. Уж се грижи, но не се грижи. Защото са заети да не се посвещават на това, за което са направени. И държавата, и родителите.", посочва той.

В коментарите обаче среща доста критики: "Всички морални съдници тука заслужават да си имат работа със зависим човек. Моля, прочетете книгата на Весела Тотева - много малко странички, но добре написани за тази тема. Ако сте крайни мързеливи, то гледайте филма. Темата за зависимостите явно е далечна на хората. Гледайте и си помислете Вие бихте ли имали тази сила да се справите и да понесете всичко?", пише му последовател. Друг твърди: "Г-н Карбовски, във възпитанието на едно дете, не участва само майката, има и баща, баби, дядовци, учители, общество, интернет и много други фактори. Може ли една майка да се пребори с цялата система, с невежеството на близки и роднини, с учителите, които извиняват отсъствия масово, с лекари, които дават извинителни бележки и още безброй неща. Много е лесно да заклеймиш някоя майка, която е направила всичко, което е могла и е предпочела детето и да е живо и читаво, отколкото образован наркоман или пък мъртъв такъв".

"Чета коментарите на повечето хора и не мога да проумея толкова ли сме зомбирани, толкова ли не можем да разберем какво иска да каже тази жена?! И много искам накрая да излезе истината, за да видим какво ще говорят тогава, защото си спомням какво стана с момчето, което блъсна Милен Цветков, тогава родителите защитиха сина си, но тях не ги изкараха луди мисля, там имаше други квалификации"у коментира трети.

"Заради коментари, като тези на съдниците тук, истината няма да се разбере. Хищни "журналисти" трупащи лайкове за сметка на трагедията на хората и осъдителни и зли хора, без грам емпатия... Много хора можеше да излязат да кажат истината или поне мнението си, но няма да го направят заради вас", пише жена.

