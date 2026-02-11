Нова версия: Младите момчета в кемпера на Калушев са били залети с бензин

Разкрити са още шокиращи подробности от кемпера, в който бяха намерени трите тела до Околица. Нова версия извади сайтът "Зов нюз", който твърди, че се позовава на източници от разследването. На предната седалка не е бил Иво Калушев, а Николай Златков, цитира petel.bg.

51-годишният Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър, бяха обявени за издирване от полицията след намирането на тримата загинали мъже край хижа "Петрохан" на 2 февруари.

Според информацията от полицията, в кемпера е имало две убийства и едно самоубийство.

Според новата версия, трупът на Калушев е намерен в полулежаща поза на пътеката в кемпера. По информация на източник, смъртта му е настъпила след изстрел, произведен с дулото на оръжието, поставено в устата му.

Припомняме, че тялото на 15-годишното момче бе открито простреляно отстрани в главата – в поза, наподобяваща молитвена. 22- годишният Златков е бил забелязан вече починал на предната седалка на кемпера от мъжа, който открива превозното средство, отишъл да нагледа планинската си лятна кошара.

Дрехите на двете по-млади жертви са миришели силно на бензин, а в кемпера е била открита туба със запалителна течност.

Източник на "Марица" потвърди това. Много мистериозно, тубата е оставена отворена. Иначе единият пистолет на Иво не е бил използван, Калушев го е носил в панталона.

Куршумът, довел до смъртта на Калушев, е повредил горната част на конструкцията на кемпера (шибидаха), допълва врачанската медия.

Към този момент единствено майката на 22-годишния Златков е потърсила информация как може да прибере тялото на сина си. Близките на Калушев и на 15-годишното момче все още не са се свързали с институциите за допълнителни действия.

Всички материали, взети за експертизи, включително натривки и др., са изпратени в София.

Именно тези съдебно-медицински и балистични експертизи, както и химически анализи за наличие на горими течности др. , трябва да дадат окончателен отговор имало ли е опит за запалване на кемпера и да потвърдят механизма на смъртта на всеки от тримата. По информация на "Марица" местоположението на кемпера е на 4-5 километра от лобното място на Ботев, по-скоро в землището на Згориград. Човекът, открил автомобила, е от въпросното село, където живеят и част от богатите хора на Враца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com