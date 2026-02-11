От върха на МВР най-сетне проговирха за Петрохан

На 10-ия ден след трагедията "Петрохан" - за първи път представител на висшето ръководство на МВР с коментар по случая.

Разследващите вече определиха, че случилото се е без аналог в нашата страна. На фона на това обаче и до днес няма коментар нито от вътрешния министър в оставка Даниела Митов, нито от главния секретар на МВР Мирослав Рашков, който е и ръководител на професионалното ръководство.

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров коментира случая "Петрохан", но без да влиза в конкретика. И така на практика много въпроси останаха без конкретни отговори. Това, което каза той като заключение е, че действат "професионално, както винаги", и че ще кажат "истината и резултата от проверката, когато всичко е изяснено до последния детайл".

"Има следствена тайна. Има неща, които до този момент не могат да се изнасят като информация. Това е един тежък случай.... Трябва да се работи много обстойно. Карате ме да говоря точно за тези подробности, за които нямам право", посочи Тони Тодоров, предаде bTV.

"Вие се хващате за детайли. Погледнете под кемпера дали има, или няма сняг. Много внимателно", заяви той на въпрос защо хората са се усъмнили в достоверността на кадрите.

На въпрос защо, след като е толкова тежък случаят, след повече от седмица получаваме първия коментар от политическото ръководство от МВР, Тодоров отговори: "защото трябва да кажем нещо, което е истина и да бъде доказано в хода на разследването".

Той коментира и разрешителните за оръжия, които са имали трима от мъжете, чиито тела бяха открити, както в района на бившата хижа "Петрохан", така и в района на връха Околчица.

Единят от тях - Ивайло Иванов, е имал 16 законно притежавани оръжия. Тодоров каза, че има определени правила, по които се издават въпросните разрешителни. Направена е проверка за конкретните случаи и не са установени нарушения.

