Росен Карадимов с шокиращи факти за цената на мляко и сирене

Секторният анализ на храните, който беше изначална точка за анализа на цените, показа изключително тежки структурни деформации на пазара на селскостопански стоки в България. Това каза при изслушването си в парламента Росен Карадимов, председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), във връзка със спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги. Изслушването е по искане на ПГ на ДПС-Ново начало, която още миналата година първа би аларма за необходимостта от спешни мерки срещу поскъпването на храните.

По думите на Карадимов селското стопанство, производственият сектор, е пред катастрофа. Деформациите не са плод на спекулации сега, а на 35-годишно наслагване, липса на визия и управленска политика, подчерта Карадимов.

Той изнесе стряскащи данни за сектор мляко и млечни продукти, който е пред апокалипсис.

За последните четири години млекопроизводството и производството на млечни продукти е спаднало с 25%, а вносът на мляко и продукти се е увеличил с 42%. Секторният анализ, който е дългосрочен, ще анализира допълнително мерките, но това, което ни интересуваше в междинния доклад, бяха ценовите равнища за потребителите, уточни той.

Секторният анализ за мляко и млечни продукти, изпратен на депутатите, показва, че нещата са катастрофални, да не кажем трагични. КЗК в момента прави задълбочено проучване и ще стигне до цялата верига на доставки. Основната цел на КЗК е да пази производителя. Изкупната цена на млякото е 90 ст. – с 10-15% по-ниска от драматично ниската цена в Европа в момента, каза Карадимов.

Той съобщи, че КЗК специално ще се занимае със случая как при изкупна цена на млякото от 90 ст. 1 килограм сирене в магазина струва 28 лева. Ако държавата иска да застане зад своето производство, принадената цена трябва да е и при производителя, категоричен бе той.

На базата на правомощията на КЗК, когато констатирахме изводите от анализа, имахме два възможни хода – да влезем със сила, с всички правомощия на комисията, в някои от големите търговски вериги. Този подход щеше да бъде тормоз за бизнеса и нямаше да реши проблема, защото деформациите са по цялата верига. Ние предпочетохме диалога и саморегулацията, проведохме необходимите срещи, обсъждания с браншовите организации, с търговци, преработватели, търговските вериги, обясни председателят на регулатора. В резултат, по думите му, в чувствителния сегмент на храни от първа необходимост големите търговци се държат изключително коректно, свидетели сме на замразени цени, намаления и много големи по обем промоционални кампании. Констатирахме, че големите търговци поддържат едни и същи ценови равнища и това е нормално в цялата страна, но покупателната способност в различните райони е различна, отбеляза Карадимов.

Основният извод в секторния анализ по компетенция на комисията не е насочен към потребителя, а към производителя и там нещата са драматични, отчете той. Отстъпките, които производителят дава на търговските вериги, са в обеми, които го „свалят“ над или под себестойността на неговата продукция. Резултатът е занижаване на качеството или изчезване на цели подсектори, отбеляза Росен Карадимов. Затова комисията е изпратила целия секторен анализ на парламентарните групи.

За пръв път поставяме „много тежко“ въпроса за млекопроизводството в България, добави председателят на регулатора. В рамките на ограничените правомощия на КЗК по отношение на крайните ценови равнища, успяхме да дисциплинираме пазара на базата на диалога и правомощията, подчерта той.

В момента тече анализ и на т.нар. традиционна търговия. При нея в силната позиция е доставчикът, а не търговецът. Затова сме изпратили над 400 писма до различни малки магазини с основен акцент колко пъти доставчикът е вдигал цената, вкл. за декември и януари, обясни Карадимов.

КЗК е започнала секторен анализ и в сферата на фармацията. Там също има достатъчно сигнали за рязко повишени цени през октомври, ноември, декември м.г., подчерта председателят на КЗК.

Без действия на изпълнителната и законодателната власт тези проблеми няма да бъдат решени, подчерта Росен Карадимов.

За първи път целият бранш в селското стопанство, млякото, храните, преработвателният бранш, застана зад КЗК, каза още той.

