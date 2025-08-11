Радомир Чолаков разкри какво ще сложи край на страшните цени в магазина

„Скъпичко стана в магазините. Аз съм от тези хора, които смятат, че навремето призивът: „За бога, братя, не купувайте“, беше правилен. Правилното потребителско поведение е: „Не купувайте излишни неща, за да не се харчат пари“. Гражданите са най-добрият регулатор“. Това заяви заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред bTV.

По думите му има обективни икономически фактори за повишаване на цените на храните – инфлацията, войната в Украйна, вдигането на пенсиите и на минималната работна заплата. В момента пазарът обира инфлацията и във връзка с въвеждане на еврото, всички искат да купуват нещо заради евентуален психологически натиск, посочи Чолаков.

Намесата на държавата

Според него държавата трябва да се намеси, за да защитава хората. „Защитата за хората е да се овладява общността, защото държавата трябва да се грижи тогава, когато има несправедливост“, изтъкна зам.-председателят на КЗК. Чолаков допълни, че Министерски съвет трябва да има възможност да се намесва, но няма да го прави непрекъснато и няма да се превърне в бухалка.

Никой не плаши магазините

Той смята, че в съвременната пазарна икономика спекула няма. „Това, което е в правомощията на КЗК е, че ще се вземат необходимите мерки и ще покажем на обществото как се бори спекулата, ако има такава. Ние сме регулатор, а не катаджия“, закани се Радомир Чолаков. Той призова медиите да не искат контролните органи непрекъснато да излизат и да плашат магазините със санкции.

Потребителите регулират пазара

Според него вдигането на цените само по себе си ще бъде регулирано от потребителското поведение. „Нашата работа е да регулираме, а не да санкционираме и да насочваме пазара в една определена посока, която да го балансира. Аз наистина не разбирам тези страхове, че органите ще бъдат бухалка, която ще се насочи към бизнеса. Аз ви гарантирам, че регулаторите няма да бъдат употребени за политически поръчки“, категоричен бе Радомир Чолаков. Той увери, че КЗК няма да размахва бухалката като регулатор, но там, където има сигнали, ще се намеси.

Чолаков отбеляза, че държавата няма да се отпуши с бухалка, а с регулации. Министерство на земеделието да помисли кои регулации трябва да се премахнат. Брюксел трябва да ни даде зелена светлина за въвеждане на определени регулации на пазара, надява се експертът от КЗК.

Истината за "Лукойл"?

За проверките на КЗК в „Лукойл“, Чолаков заяви, че рафинерията в Бургас вече е санкционирана от КЗК с над 250 милиона. „Лукойл“ не е проблем на КЗК, а е държавен проблем. Нека тези, които сега казват, че КЗК трябва да вземат мерки, да кажат защо те не са взели необходимите мерки. КЗК знае какво трябва да направи“, подчерта Чолаков. И припомни пагубната роля на бившия премиер Иван Костов, като го призова да каже какви точно мерки да вземе КЗК за „Лукойл“, при положение, че самият Костов приватизира рафинерията в Бургас с господстващо положение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com