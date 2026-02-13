Парламентът даде зелена светлина за жп тунела към Северна Македония

Парламентът прие на първо и второ четене в рамките на едно заседание законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево. Документът е резултат от дългогодишните усилия на България за реализиране на железопътната връзка между София и Скопие и представлява важна стъпка към свързването на железопътните мрежи на двете държави чрез изграждането на липсващия участък от Коридор VIII.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов посочи, че липсващият участък на българска територия е 2,4 км от гара Гюешево до държавната граница при Деве баир. Тунелът ще бъде със същата дължина, но според него значението му е много по-голямо от физическите му размери. Караджов отбеляза, че първите метри от съоръжението вече са прокопани преди десетилетия и след 83 години прекъсване строителството може да бъде възобновено с днешното решение на Народното събрание.

Споразумението урежда задълженията на двете страни по изграждането на трансграничния тунел в граничната зона на железопътната линия, включително възлагането на обществени поръчки за строителство и строителен надзор, както и усилията за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ. Предвидено е съоръжението да отговаря на изискванията на ЕС и НАТО за този тип инфраструктура. В кратки срокове след влизането в сила на документа трябва да бъде изготвен предварителен график за подготовката и строителството, който да бъде представен на Европейската комисия и на финансиращите европейски банкови институции. Създава се и смесен комитет, който ще координира всички дейности по изграждането, експлоатацията и поддръжката на обекта въз основа на решенията на двете страни.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи момента като исторически и припомни, че идеята за железопътна връзка между Княжество България и тогавашния Косовски вилает със столица Скопие датира още от 1888 г. По думите му България води геополитическа битка за този тунел повече от 140 години и договорът не би бил подписан без външен натиск върху РСМ от страна на партньори.

Заместник-председателят на парламентарната група на "ДПС-Ново начало" Халил Летифов заяви подкрепата на формацията за ратификацията, като подчерта, че свързаността по Коридор VIII е приоритет както за България, така и за Европа, но в последните години проектът е бил изоставен. Той отбеляза, че развитието на железопътния сектор е държавен ангажимент, изискващ последователност, и поздрави правителството и вицепремиера за постигнатото.

Христо Терзийски от ГЕРБ-СДС също посочи, че споразумението е важна стъпка за развитието на транспортните връзки със съседните държави и благодари на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на външните работи за усилията, като отбеляза, че ключово значение има осигуряването на финансиране от ЕС и Европейската комисия. Снежана Траянска от "Има такъв народ" изрази удовлетворение, че участва в ратификацията, благодари на Караджов за професионализма и заяви надежда проектът да бъде успешно реализиран.

При второто четене законопроектът беше подкрепен от 171 народни представители от всички парламентарни групи, с изключение на осем депутати от "Морал, единство, чест", които се въздържаха.

