Край на задължителните автогари по междуселищните линии

Парламентът прие на първо и второ четене в едно заседание промени в Закона за автомобилните превози, с които отпада задължението междуселищните автобусни линии да спират задължително на автогари. Мярката цели да облекчи превозвачите и да запази нерентабилните маршрути, които обслужват малки населени места извън административните центрове.

По-малко бюрокрация, повече достъп до транспорт

Поправките, внесени от Цвета Караянчева (ГЕРБ-СДС) и група депутати, отговарят на исканията на жители на общините Марица, Родопи, Добричка и Тунджа, които от години срещат трудности с организирания транспорт. Караянчева подчерта, че задължителното използване на автогари, срещу заплащане, оскъпява курсовете и обезкуражава превозвачите да поддържат линиите.

Новата уредба позволява на автобусите да планират по-гъвкави маршрути, без да минават през скъпите автогарни терминали.

Рядка политическа единодушност

Промените бяха приети със 163 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“. Подкрепа дойде от всички парламентарни групи, с изключение на „Величие“, които не участваха в гласуването. Текстовете минаха и на второ четене още в рамките на същото заседание – рядък пример за бързо и пълно съгласие в пленарната зала.

Новите правила се очаква да влязат в сила още до края на годината, което ще даде шанс на десетки малки общини да запазят автобусните си линии и достъпа на хората до административните си центрове.

