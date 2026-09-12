Край на задължителните автогари по междуселищните линии
Парламентът единодушно прие поправка в закона, улесняваща автобусните превозвачи и малките общини
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Парламентът единодушно прие поправка в закона, улесняваща автобусните превозвачи и малките общини
Автогарите ще бъдат разделени на три категории, съобщиха от транспортното министерство. По заповед на министър Ивайло Московски са разработени нормати...
Налагат мораториум за възлагането на превози без обществени поръчки До 3 месеца ще направим категоризация на автогарите в България. Това съобщи минис...