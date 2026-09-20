Светът полудя заради снимка от 1968 година. Пътешественик във времето?

Снимка на 60 години, направена в Дисниленд, Калифорния, предизвика порой от дискусии сред потребителите на TikTok.

Това пише Daily Mail, като пита дава ли това поредно доказателство, че пътуването във времето е възможно.

Видеото

Американката Джози Уивър публикува видео в социалната мрежа TikTok с колаж от снимки, направени от нейния дядо през 1968 г. в Дисниленд, Калифорния.

Това видео е събрало почти 5 милиона гледания и над 3000 коментара.

Уивър е написала в описанието на видеото, че са открили интересен детайл в една от снимките.

Тя каза, че снимката на преден план показва мъж, който изглежда различно от всички останали хора наоколо.

Уивър пише, че изглежда като пътешественик във времето, защото дрехите, чантата и прическата му не съответстват на модата от онова време сред американците.

Мъжът, облечен в тъмносиня тениска с кръгло деколте и модерна прическа, рязко се откроява сред останалите посетители на Дисниленд, облечени в дрехи, типични за онова време.

Уивър също отбеляза, че чантата му на рамо и по-модерните слънчеви очила изглеждат много необичайно.

Някои потребители на социалната мрежа подкрепят Уивър и твърдят, че може да е мъж, произхождащ от XXI век.

Тениската

Потребителите обърнаха внимание на факта, че тениската на мъжа е била пусната върху панталоните, а не прибрана в тях, което е нетипично за модата на онова време.

Снимката показва също, че околните мъже са облечени в ризи и панталони с по-широка яка, което е било типично за американци, посещавали обществени места преди 60 години.

Скептиците

Но скептиците в коментарите написаха, че няма доказателства на снимката, че това е пътешественик във времето. Тези потребители отбелязват, че този стил облекло, такива очила и дори прически са били от 60-те години. Що се отнася до чантата, тя прилича на тази, в която са носени камери тогава.

Въпреки това, има хора, които вярват, че е възможно да се пътува в миналото с помощта на машина на времето. Законите на физиката показват, че това е невъзможно.

Теоретично е възможно да се пътува в бъдещето, според общата теория на относителността на Айнщайн, но това изисква екстремни условия.