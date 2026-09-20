Обрат! Полицията започна да плаща на шофьорите

Полицията в град Манджимъп, Западна Австралия, започна необичайна акция срещу шофирането в нетрезво състояние, свързана с финалните мачове по австралийски футбол и предстоящите ученически ваканции.

През целия септември полицаите раздават на трезви шофьори подаръчни ваучери на стойност 20 австралийски долара (около 12 евро), съобщава местното издание ABC, предав "Аутомедия". Право на ваучер имат водачи, които не са извършили нарушение и покажат нулев резултат при проверката за алкохол. Планирано е да бъдат раздадени общо 100 ваучера, чиято обща стойност е 2000 австралийски долара (към 1200 евро).

Идеята е на местния комитет по пътна безопасност, а финансирането идва от организацията Holyoake, която оказва подкрепа на хора с проблеми, свързани с употребата на алкохол и наркотици. Според организаторите положителното стимулиране трябва да привлече вниманието към безопасността на пътя в период, когато трафикът традиционно се увеличава, а рискът от катастрофи е по-висок.

Криминолозите обаче оценяват експеримента по различен начин. Според специалисти подобна инициатива може да помогне за подобряване на имиджа на полицията и за изграждане на по-голямо доверие сред гражданите, но реалният ѝ ефект върху броя на случаите на шофиране в нетрезво състояние все още трябва да бъде проучен.

Съществуват изследвания, според които незабавната обратна връзка може да оказва положително влияние върху поведението на шофьорите. Именно на този принцип разчитат организаторите на акцията в Манджимъп. От полицията на Западна Австралия уточняват, че инициативата не е общодържавна програма. Подобни кампании обаче вече са провеждани и в други райони на щата.