България получи първото плащане по инструмента SAFE за отбрана
То представлява 15% от общия размер на средствата, определени за страната
Следете всички новини, анализи и коментари за Плащане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
То представлява 15% от общия размер на средствата, определени за страната
Различни туристически капани и скрити допълнителни такси могат да направят почивката значително по-скъпа
„Подкрепа“ не отхвърля промяната за държавните служители, но настоява реалните им заплати да не бъдат намалявани
България очаква четвъртото плащане по ПВУ, но пълният размер зависи от изпълнението на реформите
Властта предлага социална пенсия под половината линия на бедност, но отлага равнопоставеността при държавните служители
Тя влиза в сила след месец
То е за стойност от 900 млн. евро
Тази година, след присъединяването на България в еврозоната, доходите от миналата година се обявяват в левове, а данъкът върху тях ще се плаща в евро
Как ще плащаме през януари
Част от апаратите на такситата автоматично ще преминат на евро от 0:00 часа на 1 януари
Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото, предупредиха от МВР
В този период е възможно да има технически проблеми с актуализацията на софтуерите
Говори Зорница Русинова
В тази връзка – на 30.12.2025 г. в 12:30 часа ще бъде прекратена възможността да се извършват плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в о...
Вече около 350 магазина и ресторанта приемат биткойн
Изменението на лиценза произтича от въвеждането на еврото
Проблем за кратко заради еврото
Българите ще могат да плащат и в евро, и в лева, а търговците ще връщат рестото според наличността си
Допълнително предимство е, че не се изисква плащане на равни интервали
Тя ще влезе в сила от Нова година