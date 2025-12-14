Прелестен европейски град въведе нов начин на плащане

Плащане с биткойн. В швейцарския Лугано вече можете да платите почти всичко точно по този начин.

Служителите разполат с устройства, което на пръв поглед изглеждат като терминал за кредитни карти, но всъщност представляват апарати за криптоплащания, предоставен безплатно на местните търговци от общината.

В италианската част на Швейцария вече около 350 магазина и ресторанта приемат биткойн, а местната власт допуска криптовалута и за плащане на някои градски услуги, включително детски грижи. Френският клиент Николас, описващ себе си като истински привърженик на криптовалутата, споделя пред ВВС, че най-много цени чувството за свобода, тъй като биткойн не минава през традиционната финансова система. Той разказва и за биткойн подаръчни карти, които в страната позволяват да купиш сума в швейцарски франкове и да я качиш като криптовалута в мобилен портфейл.

На главната улица, осеяна с луксозни магазини, Черубино Фрай — собственикът на бутика Vintage Nassa, който продава чанти и часовници — също е сред тези, които приемат биткойн. Причината е ниската такса за обработка: под 1%, за разлика от 1,7% при дебитни карти и до 3,4% за кредитни. Въпреки това той признава, че засега транзакциите в криптовалута са редки, но вярва, че след пет до десет години използването на биткойн ще нарасне значително.

Докато в Лугано приемането на биткойн напредва, другаде експериментите се провалят. Ел Салвадор, където криптовалутата беше въведена като законно платежно средство през 2021 г., не успя да я наложи в ежедневието. Повечето хора просто обмениха предоставените им от държавата биткойни в долари и спряха да ги използват. И все пак има успешни примери по света — Любляна, например, е определяна като най-дружелюбния към криптовалутите град, следвана от Хонконг и Цюрих.

Експерти като Серджо Роси от Университета във Фрибургпредупреждават за волатилността и репутационните рискове на биткойн. Според него търговците трябва веднага да конвертират криптовалутата в швейцарски франкове или друга официална валута, тъй като дигиталните портфейли могат да бъдат загубени при фалит на платформата, за разлика от банковите депозити, гарантирани до 100 000 франка. Въпреки тези предупреждения, кметът МикелеФолети уверява, че биткойн не носи по-голям риск от фиатните пари и че градът вече е привлякъл 110 криптокомпании — знак, че Лугано вижда криптовалутата като възможност, а не заплаха.

