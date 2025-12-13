Удар по джоба в новогодишната нощ

Какви са цените в ресторантите за Нова година? Наталия Йорданова посети няколко заведения в Русе, за да разбере как ще плащаме в заведенията в часовете около полунощ, заети ли са вече ресторанти и хотели и има ли румънски туристи, предава Нова тв.

Тези заведения, които са избрали да работят в новогодишната нощ, са пълни. Цената на кувертите е от 140 лв. до 240-250 лв. По-високи са предвид факта, че когато се организира една новогодишна нощ гостите имат очаквания като програма, артисти”, твърди Мая Русанова, председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе.

Настаняването в хотелите, както и кувертът в ресторантите се плащат предварително. А всеки, който е решил да си поръча нещо различно от менюто в новогодишната нощ, трябва да е наясно, че плащането ще е само в брой.

Ресторантите са пълни, но хотелите - не, отчитат от бранша. Резервациите са малко и предимно от румънски гости.

