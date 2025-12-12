ЕС с ключово решение! Готви се сериозен удар

Европейският съюз се готви да забрани продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г., а германският канцлер Фридрих Мерц приветства тази стъпка като важен баланс между климатични цели и конкурентоспособност на индустрията.

Предложенията на Европейската комисия ще бъдат представени на 16 декември и предвиждат строги екологични правила, които целят елиминирането на въглеродните емисии от новите превозни средства.

Германия и Италия обаче призовават за смекчаване на забраната, аргументирайки се с нуждата от подкрепа за автомобилната индустрия в условията на глобална конкуренция, особено с Китай. Мерц подчерта, че климатичните цели трябва да се постигат, без да се застрашава конкурентоспособността на промишлеността.

Срещу това стоят страни като Испания, Франция и някои скандинавски държави, които настояват правилата да останат непроменени, за да не се накажат производителите, които вече са инвестирали в електромобили и батерийни технологии. Испанското правителство предупреди Европейската комисия, че отслабването на правилата би забавило инвестициите и търсенето на електрически коли.

Някои производители, като Volvo Cars и Polestar, подкрепят запазването на забраната, като според изпълнителния директор на Volvo Ерик Северинсон всяка промяна в правилата ще подкопае доверието в бъдещите екологични регулации. Компаниите вече са инвестирали значителни средства в прехода към електрическа мобилност и са готови да преминат към изцяло електрически модели, съобщи БТА

