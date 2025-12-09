Обявиха кои марки правят най-здравите коли. Няма изненади

В САЩ определиха най-надеждните и най-ненадеждните марки и модели автомобили на нашето време. Най-добре, напълно очаквано, се представиха японските брандове. Класацията е публикувана от Consumer Reports, издание, което традиционно провежда потребителските проучвания в Съединените щати.

Експертите от изданието анализираха данни от 380 000 собственици на 26 популярни марки автомобили в САЩ, които споделиха своя опит с експлоатацията и съобщиха за проблеми. Взети са също така предвид данни от тестови шофирания и краш тестове.

Проучването установи, че пълните хибриди в момента са по-надеждни от превозните средства, задвижвани с бензин, с 15% по-малко неизправности. Plug-in хибридите и електрическите превозни средства, от друга страна, са по-малко надеждни и имат 80% повече проблеми.

Най-надеждните автомобили на пазара са произведени в Япония. Страната на изгряващото слънце е представена от шест марки в топ 10, като Toyota, Subaru и Lexus водят класацията. Ram и Rivian пък са обявени за най-проблемните брандове. Междувременно Tesla, която преди това също беше в дъното на класацията, неочаквано се изкачи до 9-то място, пише "Аутомедия".

Обявени бяха и най-надеждните модели от различни автомобилни производители: Buick Envision, Chevrolet Corvette, Chevrolet Trax, Ford Bronco Sport, Ford F-150 Hybrid, Ford Maverick, Honda Accord, Honda CR-V Hybrid, Kia Carnival Hybrid, Lexus NX Hybrid, Subaru Impreza, Subaru Crosstrek, Subaru WRX, Tesla Model Y, Toyota 4Runner, Toyota Camry, Toyota Crown, Toyota Grand Highlander Hybrid, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Tacoma и Toyota Tundra.

