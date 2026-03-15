Заради кризата с горивата: Промяна на пазара на автомобили

Глобалните събития за пореден път подчертаха крехката връзка между петролните пазари и ежедневния транспорт. Тъй като напрежението в Иран наруши производството на петрол и ключови корабни маршрути, цените на бензина бързо се покачиха, което накара много шофьори да преосмислят зависимостта си от превозни средства, задвижвани с традиционно гориво. Според данни от платформата за пазаруване на автомобили Edmunds, този внезапен скок в цените на бензина вече се е превърнал в повишен потребителски интерес към електрически превозни средства, пише carmarket.bg.

Данните показват промяна в поведението при онлайн пазаруване на автомобили. В края на февруари електрифицираните превозни средства, включително хибриди, plug-in хибриди и изцяло електрически модели, представляваха около 20,7% от търсенията на платформата на Edmunds. До седмицата на 2 март това се е повишило до 22,4%, като по-голямата част от увеличението се дължи на търсения за изцяло електрически автомобили.

Причината е проста: по-високите цени на горивата правят бензиновите превозни средства по-скъпи за експлоатация. Докато шофьорите наблюдават покачването на цените на бензиностанциите, електрическите коли изведнъж изглеждат по-привлекателни благодарение на по-ниските си експлоатационни разходи и независимостта от волатилните пазари на петрол.

Това обаче не е първият път, когато се случва подобна промяна. Подобен скок в интереса към електрическите превозни средства беше регистриран в началото на 2022 г., след като Русия нахлу в Украйна и световните цени на петрола скочиха рязко. През този период Edmunds съобщи, че търсенията на електрифицирани превозни средства са скочили драстично в рамките на един месец, тъй като шофьорите са проучвали алтернативи на бензина.

В исторически план, шоковете в цените на петрола обикновено създават краткотрайни изблици на интерес към икономични превозни средства, но този интерес може да отшуми, след като цените на горивата се стабилизират. Когато бензинът отново поевтинее, много потребители се връщат към традиционните превозни средства, особено ако електрическите модели останат по-скъпи.

И все пак ситуацията може да съдържа и условия за по-трайна промяна. За разлика от предишни години, веригите за доставки на електромобили са доста по-развити. Повечето големи производители вече разполагат с конкурентни, масово пазарни електрически модели/ Това не е първият път, когато глобален конфликт диктува цената на пътуването до работа. За мнозина „удобството“ на бензина започва да се компенсира от присъщата му нестабилност.

Докато една седмица високи цени на бензина рядко води хората към автокъщите, продължителната криза може да действа като „революцията“, която EV индустрията чака. Ако цената на петрола остане висока по-дълго, може да се окаже моментът, в който „електрическата мечта“ най-накрая се превръща в прагматична необходимост.

