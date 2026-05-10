Невероятен обрат в Рали Португалия! Ожие рухна, Нювил се възползва безмилостно

Белгиецът Тиери Нювил донесе първа победа за сезона на своя отбор Хюндай в Световния рали шампионат, след като драматичен обрат в последния ден на Рали Португалия остави Себастиан Ожие без почти сигурния триумф. Деветкратният световен шампион водеше убедително до предпоследния етап, но спукана гума преобърна напълно състезанието и отвори пътя към успеха за белгиеца.

Нювил финишира с аванс от 16,3 секунди пред Оливер Солберг с Тойота, а лидерът в генералното класиране Елфин Еванс остана трети, на още 12,8 секунди зад шведа. Така пилотът на Тойота увеличи преднината си в шампионата и вече води с 12 точки пред съотборника си Такамото Кацута, който завърши пети в Португалия.

„Това е много специален момент, особено след случилото се в Хърватия и трудностите, които имахме. Не само за мен и навигатора Мартин Видеге, а за целия отбор“, заяви Нювил след финала на мокрия последен етап. Белгиецът припомни тежкия удар в Хърватия миналия месец, когато катастрофира на финалния етап въпреки аванс от повече от минута.

Себастиан Ожие започна последния ден в Матозиньос с преднина от 21,9 секунди и изглеждаше сигурен победител по пътя към рекорден осми успех в Португалия. Всичко обаче се срина на 22-рия етап край Виейра до Миньо, когато французинът спука задна дясна гума. Спирането за смяна му коства минута и 25 секунди и го прати чак на шестото място в крайното класиране.

„Трябваше да е победа. Всичко, което зависеше от нас, го направихме както трябва. Днес просто нямахме късмет“, призна разочарованият Ожие след финала.

След шест кръга от сезона Елфин Еванс води в шампионата със 123 точки, пред Такамото Кацута със 111 и Оливер Солберг с 92. При производителите Тойота остава убедителен лидер с 311 точки срещу 218 за Хюндай.

Следващият старт от Световния рали шампионат е в Япония между 28 и 31 май.

