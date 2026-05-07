Експерти назоваха 4 коли, които да не купуваме

Автомобилни експерти казаха пред GoBankingRates кои автомобили най-често струват хиляди долари за поддръжка. Те подчертаха, че тези модели трябва да се избягват.

Какви коли не бива да купувате?

Рейндж Роувър

Собственикът на German Car Depot Алън Гелфанд заяви, че SUV-ът Range Rover има много високи разходи за поддръжка. Моделът също така се амортизира бързо, което прави практически невъзможна продажбата му изгодно на пазара за употребявани автомобили.

Шевролет Трейлблейзър

Експертът по автомобилната индустрия Мелани Мусън от AutoInsurance.org обясни, че Chevrolet Trailblazer не е надеждният автомобил за пенсионери, какъвто изглежда на пръв поглед. Тя също така отбелязва, че това е един от най-бързо обезценяващите се автомобили, произведени в Америка.

„През първите пет години ще загуби половината от първоначалната си стойност. Освен това двигателят може да е шумен, а понякога шумът се дължи на вибрации, които трябва да бъдат елиминирани, което може да струва 400 долара“, добави експертът.

Mercedes-Benz GL/GLS

Гелфанд отбеляза, че кросоувърът Mercedes-Benz GLS (GL преди 2015 г.) се откроява с просторния си интериор и високо ниво на комфорт. Ремонтите на този модел обаче могат да бъдат много скъпи.

Според експерта, ремонтите често струват над 6000 долара.

Джип Вранглер

Мусон заяви, че Jeep Wrangler запазва добре стойността си, поради което SUV-ът остава търсен. Основният проблем обаче, според нея, е, че той далеч не е най-надеждният модел. Експертът нарече Jeep Wrangler „парична яма“.

„Много части не издържат много дълго. Така че, ако притежавате Wrangler, вероятно ще се налага редовно да правите скъпи ремонти, особено когато колата наближи 10-годишна възраст“, ​​сподели Мусон.

