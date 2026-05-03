Обрат! Нещо невиждано от години се случи на автопазара у нас

За пръв път от десетилетие най-продаваният премиум модел у нас не е нито Mercedes, нито BMW, нито Audi. Колите на германските гиганти изпълват челната десетка, но на върха застава Volvo XC60, съобщава "Аутомедия".

21 регистрирани бройки миналата година, 140 сега - никой друг в премиум сегмента не може да се похвали с подобен скок.

Едната причина е във фейслифта, който XC60 получи миналото лято. Другата - и далеч по-важна в случая - е поредната щедра поръчка от МВР, което наистина е на път да се сдобие с по един автомобил за всеки служител от Пътна полиция.

Най-продаваните премиум модели в България:

1. Volvo XC60 - 140

2. Mercedes GLC - 87

3. Mercedes GLE - 81

4. BMW X3 - 80

5. Audi Q7 - 70

6. BMW X5 - 68

7. Mercedes GLS - 63

7. Mercedes G-Class - 63

9. Audi Q5 - 54

10. BMW X7 - 52

