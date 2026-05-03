Черешова катастрофа в Кюстендил! Реколтата изчезва за дни

Поредица от студени сутрини и слани постави под сериозна заплаха реколтата от череши в Кюстендилско, като щетите вече се очертават като масови и тежки. Въпреки сравнително мекото време през деня, нощните температури се оказаха фатални за плодните насаждения.

В редица масиви пораженията са толкова сериозни, че сезонът на практика е компрометиран още преди да е започнал. Това потвърждават и самите производители, които говорят за почти пълна загуба, предаде БНТ.

„Оцелели плодове има единични бройки по дърветата, но като цяло загубите в района са на 100%. За втора поредна година се случва такова бедствие“, заяви стопанинът Любомир Димитров пред националната телевизия. По думите му студът е поразил както ранните, така и късните сортове, без реална възможност за спасение на продукцията.

Проблемът се задълбочава от липсата на застраховки в сектора. „Повечето производители нямат застраховки. Това означава, че дори и да има компенсации, те ще са значително по-ниски“, обяснява Димитров. Така финансовият удар остава почти изцяло за сметка на стопаните.

Загубите идват след вече направени сериозни разходи. „Около 3000 евро на хектар за обработки, пръскане и резитба. А накрая най-вероятно няма да реализираме нито килограм продукция“, допълва той. Това поставя много производители в ситуация, в която няма как да покрият инвестициите си.

Щетите не се ограничават само до черешите. По информация от терен, засегнати са и други овощни култури като ябълки, круши и сливи, което разширява мащаба на проблема и го превръща в регионална криза.

Ситуацията вече има и социално измерение. Част от стопаните обмислят да се откажат от дейността си след втора поредна година със сериозни загуби. „В общи линии приключваме“, коментират те, като признават, че липсата на сигурност ги отказва да продължат.

В отговор на кризата кметът на Кюстендил Огнян Атанасов организира среща със земеделски производители и представители на институции като Държавен фонд „Земеделие“, Агенцията по безопасност на храните и Института по овощарство. Целта е да се обсъдят спешни мерки за подпомагане и варианти за по-добра защита на насажденията в бъдеще.

Без бърза реакция и реални механизми за подкрепа, Кюстендилско рискува да загуби едно от най-емблематичните си производства - черешите, които от десетилетия са символ на региона.

