Агнешкото за Гергьовден удари невъзможна цена

Седмица преди Гергьовден българските домакинства отново се изправят пред познатата дилема – да спазят традицията или да се съобразят с бюджета. Прогнозите на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация са категорични: агнешкото в магазините ще струва между 15 и 18 евро за килограм, като всяка цена над 18–19 евро вече се смята за нереалистична за пазара.

Причината не е само в празничното търсене. Българското производство е почти изчерпано, а вносът от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия запълва празнината. Още по Великден пазарът беше залят от замразено месо, което продължава да доминира и сега.

Гласовете на хората - традиция срещу реалност

Пред кварталния магазин срещаме Димитър и Емил – двама мъже, които гледат на празничната трапеза по различен начин, предава БНТ.

Димитър вече е купил агнешко: „За моята пенсия ми се струва доста скъпо. Купих заради традицията, а и ми се ядеше агнешко.“

Емил е по-прагматичен: „Въобще не държа на това, може и друго месо да е.“

Техните думи отразяват реалността: агнешкото все повече се превръща в луксозен продукт, след като за последните пет години цената му е скочила с около 80%.

В магазините: българско – рядкост, качество – скъпо

В малкия магазин на Александра цената остава твърда – 20 евро за килограм, защото тя държи да продава само българско месо от малки ферми.

„Излиза по-скъпо, но за нас е важно качеството“, казва тя.

Това е избор, който малцина търговци могат да си позволят, защото вносът влиза в страната на цени под 10 евро, а веригите добавят марж от 50 до 80%.

Във фермите: ниски изкупни цени и трудна година

В стопанството на Христо Георгиев килограм живо тегло струва около 5 евро, но това не е добра новина за фермерите.

„Цената спадна с около 1 евро – това е загуба за нас. Има и по-малко търсене. Търговците търсят на по-ниски цени.“

Секторът още се възстановява от миналогодишните огнища на шарка и шап, които намалиха животинския фонд с над 60 000 животни.

Вносът: половината месо за празника няма да е българско

Според Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, повече от половината агнешко за Гергьовден ще бъде вносно. Причините са комплексни – от международната обстановка и скъпите горива до липсата на адекватни държавни мерки за животновъдството.

Контролът: БАБХ обещава проверки

Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки в търговската мрежа. Ще се следи за произход, етикетиране и правилно съхранение – ключови фактори, особено когато голяма част от месото е вносно.

Традицията остава, но цената ѝ расте

Гергьовден е празник, който българите трудно си представят без агнешко. Но тази година традицията идва с цена – висока, понякога непосилна. Между празничната трапеза и семейния бюджет все повече хора избират компромис, а агнешкото се превръща в символ не само на обичая, но и на икономическата реалност.

