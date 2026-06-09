Градинарски неволи: Как да спасите реколтата от сляпото куче

Борбата със сляпото куче е едно от най-големите предизвикателства за всеки градинар. За разлика от къртицата, която се храни предимно с насекоми и помага за разрохкването на почвата, сляпото куче е чист вегетарианец с огромен апетит. Неговото меню включва кореноплодни култури, луковици и дебели корени на овошки, което го превръща в смъртоносен враг за картофите, морковите и младите дървета. Тъй като това животно е изключително упорито, интелигентно и потайно, ефективното спасение на градината изисква прилагането на комплексна стратегия от няколко коренно различни, но доказани метода.

Физически бариери: Сигурната защита под почвата

Най-ефективният начин да спрете набезите на подземния гризач е като физически ограничите неговия достъп до лехите. Това изисква сериозна инвестиция на труд в началото на сезона, но осигурява дългосрочен и стопроцентов резултат. Преди засаждане на зеленчуците или полагане на нов тревен чим, на дълбочина от около тридесет до четиридесет сантиметра се полага специална поцинкована мрежа с малки кутийки. Сляпото куче не може да прегризе метала и е принудено да заобиколи имота ви.

По същия начин, когато засаждате ценни овощни дървета, храсти или скъпи луковични цветя, е добре да поставите кореновата им система в импровизирани кошове от ситна метална мрежа директно в изкопаната дупка. Това гарантира, че вредителят няма да прегризе главния корен на младото насаждение. Тъй като сляпото куче копае тунели основно на дълбочина до петдесет сантиметра, вкопаването на ивици от плътна ламарина или бетонни блокчета по периметъра на оградата ще спре навлизането му от съседните необитаеми парцели.

Звуков и ароматичен терор: Как да атакуваме сетивата му

Слепите кучета са напълно незрящи, но за сметка на това притежават феноменален слух и изключително чувствително обоняние, които могат да бъдат обърнати срещу самите тях. Електронните ултразвукови колчета, които се забиват в земята, излъчват нискочестотни звукови вълни и вибрации, които плашат и прогонват гризача. За по-икономичен вариант можете да забиете в земята дълги метални пръти, върху които да поставите празни пластмасови бутилки или кутии от безалкохолно. Когато вятърът ги върти, те създават постоянен шум и вибрации, които се предават по пръта директно в почвата и силно дразнят вредителя.

Паралелно със звуковата атака можете да използвате и силни миризми, които животното не понася. За целта е необходимо да намерите активен тунел, да го разкопаете леко и да поставите вътре парцали, напоени с нафта, катран, бензин или размачкан чесън, след което внимателно да зариете обратно отвора. Засаждането на култури като чесън, лук, рицин или боб по периферията на градината също действа като естествен репелент, който трайно отблъсква подземния натрапник от ценните лехи.

Капани и краен контрол за упорити натрапници

Ако хуманните методи за прогонване не дадат нужния резултат, се преминава към механично отстраняване на гризача. За целта се използват специални телени капани за подземни вредители, които се поставят директно в основния магистрален ход на животното. Първата стъпка е внимателно да разкопаете пръстта между две съвсем пресни купчини, за да откриете главния тунел. Капанът се зарежда и се поставя вътре, след което отворът задължително се затваря плътно с дъска или чим.

Изключително важно е в тунела да не влиза никаква светлина и въздушно течение. Сляпото куче веднага усеща промяната в микроклимата на подземния си дом и ако усети чист въздух, то веднага ще избута пръст пред себе си, за да запуши дупката, като по този начин ще затрупа капана, без да се хване в него. При работа с капани и готови примамки от агроаптеките винаги трябва да използвате гумени ръкавици, за да не оставите човешка миризма, която да провали цялата мисия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com