Абровски: Маркетингът може да изведе българското вино напред

Българските вина могат да заемат по-добри позиции на вътрешния и международния пазар чрез целенасочена реклама и ясно разпознаваем образ. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на среща с представители на лозаро-винарския сектор.

Производителите поискаха финансова подкрепа, защита от нелоялен внос и по-строг контрол върху качеството на предлаганите вина. Министерството обеща до две седмици да даде повече яснота за възможностите за подпомагане.

„С добър маркетинг може да се постигне правилно позициониране на българските вина на пазара“, подчерта Абровски.

Помощта зависи от бюджета

Представителите на сектора настояха да бъде отворена схема „de minimis“, която да облекчи производителите в сложната икономическа обстановка.

Министърът обясни, че ведомството има готовност да приложи мярката, но първо трябва да стане ясно с какъв финансов ресурс разполага.

„В момента Министерството е в бюджетна процедура. До две седмици ще имаме по-ясна картина за финансовите възможности и тогава ще можем да преценим каква подкрепа може да бъде предоставена на отделните сектори“, заяви Абровски.

Плащания се очакват през октомври

Обсъдена беше и така наречената „иранска помощ“. Европейските правила позволяват средствата да компенсират единствено разходите за горива и торове.

Амбицията на Министерството е нотификацията до Европейската комисия да бъде изпратена още през този месец. Очакванията са схемата да получи одобрение в началото на септември, а изплащането на средствата да започне през октомври.

Размерът на подпомагането вероятно ще бъде определян по технологични карти и при спазване на изискванията на Брюксел.

Браншът поиска защита от дъмпинг

Лозари и винари предупредиха, че чуждестранни вина и грозде се предлагат у нас на цени, които създават нелоялна конкуренция за българските производители.

Те настояха за повече проверки в търговската мрежа, засилен мониторинг върху качеството и по-ефективен контрол върху вноса на вино, винено и десертно грозде.

Заместник-министърът Янислав Янчев подкрепи искането за по-строго наблюдение на вносната продукция. По време на срещата бяха разгледани конкретни възможности за разширяване на контрола.

Повече информация и нови технологии

Производителите поставиха и въпроса за работата на специализираните структури в сектора. Според тях е необходим по-добър обмен на информация за състоянието на пазара, новите технологии и възможностите за реализация на продукцията.

Браншовите организации настояха да участват по-активно при изработването на политиките за лозарството и винарството, така че решенията да отговарят на реалните проблеми на производителите.

„Ще водим активен диалог с браншовите организации за намиране на устойчиви решения, които да повишат конкурентоспособността и развитието на българското лозарство и винарство“, увери министър Абровски.