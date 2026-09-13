Абровски: Маркетингът може да изведе българското вино напред
Лозари и винари поискаха финансова подкрепа, по-строг контрол върху вноса и защита от дъмпингови цени
Следете всички новини, анализи и коментари за Винари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лозари и винари поискаха финансова подкрепа, по-строг контрол върху вноса и защита от дъмпингови цени
Жегата през юли явно е нанесла поражения по лозята
Лозята в Североизточна България пред катастрофа
Очаква се в протеста да се включат представители на бранша от цяла България
Свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите
Домакини на събитието бяха Иван Алексиев - кмет на община Поморие, Йордан Чорбаджийски - председател на НЛВК и Христо Янков - изпълнителен директор на...
Увеличени са средствата за подпомагане по мерките за гроздопроизводителите през 2021 г., съобщи Красимир Коев та среща с НЛВК
Срещата ще е в четвъртък от 11 часа
От 1 февруари 2021г. лозари и винари ще могат да подадът заявления
Грубата сметка направи председателят на лозаро-винарската камара
Показват новите възможности за туризъм
Заедно ще защитават по-добре родното производство от нелоялна конкуренция Лозарите и винопроизводителите от Карнобат вече заедно ще обработват лозята...
Кой е по-по-най в производството на вино в община Сандански? Отговор на този въпрос ще има на 29 декември след 16,00 часа. Тогава на площад „България"...
В началото на 2016-а ще отворим за бизнеса програмата за рибарство Винарите разполагат с бюджет от Е133 млн., не е логично да претендират и за предим...
Истинското вино се прави само от грозде и никога не се разрежда с вода. С това предупреждение започва разказа си майсторът на течния еликсир и собстве...
На панаира на виното в Неготин божествената течност тече в шадравани
Велико Търново. Трескава подготовка, съпроводена с предварителна дегустация на вино в домашни условия тече от няколко дни в Лясковец. Градът се стяга...
Белоградчик. Общинари, собственици на къщи за гости и винарни от Белоградчик се запознаха с опита в развитието на туризма в област Южен Тирол, Италия,...