Виното тази есен по-малко и по-скъпо! Причината

По-горчиво вино ще пият винопроизводителите в Югозападна България тази есен,

защото реколтата от грозде е с около 30% по-слаба от миналогодишната.

Две са основните причини за спада –

безмилостната суша и продължителните високи температури,

които превърнаха лозята в истинско изпитание за стопаните.

Според местните производители това не е еднократен проблем, а част от по-дълбока тенденция, която тревожи цялата страна.

Гроздоберът се мести все по-рано

„Последните 7-8 години се наблюдава трайно изместване на гроздобера в по-ранен период заради жегите, които продължават с месеци. Това засяга не само нас, а и много колеги в цяла България“, коментира пред бТВ Иван Гиздавков, винопроизводител от Сандански. По думите му, дори напояването не е достатъчно, за да спаси лозята от изтощението на жегата.

Технологиите в производството позволяват да се запази доброто качество на виното, но процесът става все по-сложен, изисква повече средства и по-висока експертиза. „Когато гроздовият сок е по-малко количество, рандеманът намалява и цената на виното неизбежно се повишава“, допълва Гиздавков.

Държавата гледа настрани

Винопроизводителите предупреждават, че без по-сериозна държавна подкрепа секторът е изложен на риск. Гиздавков призова институциите да обърнат повече внимание на лозарите и овощарите, които по думите му често са оставени в сянката на зърнопроизводителите при разпределението на субсидиите.

Макар и ударени от капризите на климата, стопаните в Югозападна България се надяват, че и тази година ще предложат качествено вино – но то неизбежно ще бъде по-скъпо, защото природата вече диктува нови правила.

