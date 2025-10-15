Уникално. Откриха заместител на метала

Американската компания InventWood пусна на пазара нов вид дървесина, наречена „Superwood“.

Този материал се отличава със съотношение якост-тегло 10 пъти по-голямо от това на стоманата и е шест пъти по-лекo, пише ТРТ хабер.

Според CNN, материалознанието проф. Лянбин Ху, един от основателите на компанията, е измислил идеята за препроектиране на дървото преди около десетилетие чрез изследване, което е провел в Университета на Мериленд.

Ху направил дървото прозрачно, като премахнал лигнина, веществото, което придава на дървото цвят и здравина. Но истинската му цел била да направи дървото по-здраво.

Научна преломна точка

През 2017 г. Ху успява да трансформира традиционната дървесина по отношение на издръжливостта чрез химическо укрепване на целулозата, основният компонент на растителните влакна.

Дървесината първо се вари във вана с вода и химикали, след което се компресира под високо налягане, за да се свие клетъчната ѝ структура. Това значително увеличава плътността ѝ.

Полученият материал има „по-високо съотношение якост-тегло от повечето метали и сплави“. Това постижение е обявено пред научния свят в проучване, публикувано в списание Nature.

Изцяло дърво на външен вид и усещане

Процесът на Ху, защитен от над 140 патента, най-накрая доведе до търговското производство на Superwood.

Изпълнителният директор на компанията Алекс Лау казва, че продуктът „изглежда и се усеща изцяло като дърво“, но „превъзхожда конвенционалното дърво във всеки аспект на тестовете за издръжливост“.

Може да замени метални части

Според Лау, високата издръжливост на Superwood позволява да се заменят дори метални елементи в мебелите с дървени. Освен това е напълно устойчив на гъбички и насекоми и е получил най-високата оценка за безопасност в тестове за пожарна безопасност.

Въпреки че производството на Superwood изисква повече енергия от конвенционалната дървесина, тя намалява въглеродните емисии с 90 процента в сравнение с производството на стомана.

Дървесината отдавна е във възход в строителната индустрия. Най-високата дървена кула в света, 87-метровата Ascent MKE, се намира в Милуоки. Градът сега планира построяването на по-висок дървен небостъргач, висок 183 метра.

